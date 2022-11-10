影／剛考上駕照 三寶正妹把新車開進河裡和男友狼狽逃生

英國一名女子在拿到駕照兩個月後買了一台車，沒想到開心上路卻發生意外。開車技術還不夠嫻熟的她，喜孜孜的和男友開車出門，結果最後連人帶車開進河裡，新車就這樣「泡湯了」。

據《鏡報》（Mirror）報導，18歲的萊亞（Leia Darnell）日前在TikTok上開心分享自己考到駕照的心得。畫面中她秀出自己剛通過的駕照證書，上方標題還寫著：「只出一次小錯就拿到駕照囉！」

拿到駕照後，她買了一台福斯的Polo，開心的和男友到牛津看煙火，沒想到回程路上又暗又下著大雨，萊亞沒有注意到要轉彎，直接開進了河裡。

她的影片一秒改變畫風，上一秒還是開心拿到駕照的畫面，下一秒變成了車子泡在水中，車燈還亮著。隔天白天，她才和男友回到現場將車內的物品取出，雖然最後車子已經請人從水中拖出，但是卻報廢了。

萊亞回想當時意外發生情形，兩人掉進水中讓她非常震驚又害怕，一直到男友大叫說車子進水了她才回過神來。她說當時河水逐漸淹進車內，兩人費了一番功夫才打開門跑出去，當時水都已經淹到脖子了。

雖然車子報廢，但是兩人沒有受傷，因此他們都覺得很幸運。萊亞說，這次意外讓她更珍惜生命中的一切，因為她意識到生命有多麼脆弱。現在回想起來，她依然心有餘悸，並表示之後開車會更加謹慎，考慮周遭的環境和條件。