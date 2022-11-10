快訊

疑當著4歲妹妹面前性侵5歲女童 46歲花蓮狼男抓到了

台南議員服務處遭轟30槍…學甲工業區也遭鋒槍掃射58槍 警掌握1男子涉案

高虹安男友年薪600萬超越政治獻金 薛瑞元：不排除查永齡基金會

影／4寶媽不用上健身房就練出二頭肌 當物流司機老被質疑「長太美」

聯合新聞網／ 綜合報導
來自美國的卡斯養有四個孩子，因為喜歡跑來跑去，因而應徵物流公司的司機，不料卻常因「長得太漂亮」，被網友質疑是否能勝任這份工作。圖擷自Mirror
來自美國的卡斯養有四個孩子，因為喜歡跑來跑去，因而應徵物流公司的司機，不料卻常因「長得太漂亮」，被網友質疑是否能勝任這份工作。圖擷自Mirror

來自美國的卡斯有四個孩子，因為個性外向喜歡跑來跑去，而任職物流公司的司機，不料卻常因「長得太漂亮」，被網友質疑是否能勝任這份工作。

根據《鏡報》報導，卡斯經常在社群媒體上分享自己的工作，現為UPS物流司機的她，因為很大方與坦率分享送貨生活，累積大量追蹤者。她用這份工作養家糊口，每天都得載滿多達四輛卡車的貨物量。卡斯解釋，她的工作常需要在5小時內裝滿四輛卡車，有些卡車最多裝下400個箱子。

卡斯常在自己影片中分享送貨的過程，有時輕鬆有時搞笑，她的留言串總是充斥著上百條留言，許多人對她的美貌印象深刻，也有人會說：「你太漂亮了，不適合為UPS工作。」

其他網友則是對卡斯的肌肉感到驚訝，尤其是她的二頭肌跟前臂線條，卡斯表示即使在生了4個小孩之後，但這份工作讓她不必踏入健身房就有健美身材，「這是這份工作獲得的大禮」。

不少人對卡斯熱愛工作的精神印象深刻，也表示UPS工作不容易，對她致上敬意。

社群媒體 UPS 健身

延伸閱讀

嫌老婆參加婚禮穿太暴露 男子不留情面失控潑水

不忍妻癌末將離世 暖心夫病房舉辦迪士尼婚禮為妻圓夢

妹妹撞臉新垣結衣她卻很平凡 網紅變美後人生扭轉「整形不是壞事」

長太嫩？35歲媽帶孩子超市買酒被拒 店員理由讓她大怒

相關新聞

影／4寶媽不用上健身房就練出二頭肌 當物流司機老被質疑「長太美」

來自美國的卡斯有四個孩子，因為個性外向喜歡跑來跑去，而任職物流公司的司機，不料卻常因「長得太漂亮」，被網友質疑是否能勝任這份工作。

影／真人版魯夫？男子拇指長12公分還能伸縮自如

美國一名男子身上有著過人的「長處」，他的拇指天生就比一般人長，仔細一量竟然有5英吋（12.7公分），這讓他跟朋友玩拇指摔角時從來沒輸過。

助人兼播種？日新興「懷孕師」捐精靠連結 人妻成功受孕老公也欣喜

近年日本新興一種稱為「懷孕師」或「懷孕屋」的職業。因為當地有不少人需接受不孕治療，但正規部門的價錢昂貴、精子供不應求，很多人轉到社交平台尋找願意捐精的男士...

影／他看老影片赫見粉絲「拿手機」聽貓王演唱會 網驚：時空旅行！

電影中主角不停穿越時空，甚至在其他時空墜入愛河，找到另一半，但現實生活中真的有人能穿越時空嗎？近期有網友在社群媒體上分享貓王表演的畫面，台下竟然有名女粉絲手上疑似拿著手機錄影片，讓網友十分好奇女子是否來自未來。

嫌老婆參加婚禮穿太暴露 男子不留情面失控潑水

參加婚禮總是買新衣服治裝打扮的好理由，只要不是穿白色搶新娘風采，不管穿什麼都可以依自己心意裝扮。但網路上卻有網友分享自己參加哥哥婚禮時，被老公認為穿太暴露而被潑濕，讓她不得不換下衣服。

連體雙胞胎共用身體！姊交男友妹被迫3人約會好尷尬

不能迴避的電燈泡，會有多難受？墨西哥一對連體雙胞胎姊妹由於共用身體，姊姊每次與男朋友約會時，妹妹都必須在場當「電燈泡」，令妹妹相當尷尬，只有盡可能地當「隱形人」，不過妹妹也接受姊姊的戀情，認為是很好的學習機會。姊姊則直言暫未考慮婚姻，對「生活伴侶」更感興趣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。