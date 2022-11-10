快訊

陳時中防疫表現 台灣民意基金會最新民調：54.77分不及格

中信兄弟勇奪二連霸 台中20日封王遊行、路線出爐

選前一個月癌逝 美賓州民代仍以85%壓倒性票數死後當選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

第一次見面就「有感覺」 繼兄妹在各自父母婚後3年後也結婚

聯合新聞網／ 綜合報導
本來是繼親兄妹的瑪爾蒂達與薩穆立，在各自的父母結婚3年後，也決定攜手終身，沒有血緣關係的兩人，卻因此招來批評，認為兩人的繼親關係結婚相當奇怪。圖擷自Mirror
本來是繼親兄妹的瑪爾蒂達與薩穆立，在各自的父母結婚3年後，也決定攜手終身，沒有血緣關係的兩人，卻因此招來批評，認為兩人的繼親關係結婚相當奇怪。圖擷自Mirror

本來是繼兄妹的瑪爾蒂達與薩穆立，在各自的父母結婚3年後，也決定攜手終身，沒有血緣關係的兩人卻因此招來批評，認為兩人的繼親關係結婚相當奇怪。

根據《鏡報》報導，瑪爾蒂達和薩穆立兩人第一次見面時，對彼此感覺相當「奇怪」。2018年他們在瑪爾蒂達媽媽的生日派對上認識，因而成為朋友，也出現了化學反應。2021年他們開始定期一起約出去閒晃，起初覺得是朋友或兄弟姐妹關係，薩穆立情不自禁親了瑪爾蒂達後，瑪爾蒂達也相當熱情回應，兩人才驚覺對彼此關係已超越想像。

在這之後，他們開始約會並迅速同居，而瑪爾蒂達的媽媽與薩穆立的爸爸都為他們感到相當高興，薩穆立的爸爸希望最後他們會在一起。而瑪爾蒂達也表示，一開始覺得相當彆扭，一想到薩穆立是自己異母的兄弟，也會在意旁人的看法。

當時不少朋友都對瑪爾蒂達與薩穆立交往提出批評，認為這非常奇怪，這些質疑聲浪也讓瑪爾蒂達對這段關係是否該繼續下去感到懷疑。

最後是在瑪爾蒂達的母親鼓勵她「做自己覺得正確的事」，她才決定跟薩穆立結婚，兩人同時向對方求婚後且順利訂婚。他們曾擔心在芬蘭結婚生子是否合法，幸好瑪爾蒂達的法律系朋友告訴她，他們結婚是沒有問題的，才真正放下擔憂。

結婚

延伸閱讀

交往六年還以為能當新娘 遇上「她」卻讓美夢全醒了

前妻婚禮上台大鬧！大聲公循環放送「渣男騙錢」新人繼續淡定完婚

跟結婚18年夫分手 她「下決心大改造」結果超勵志

巴西正妹當「職業小三」設局勾引男人 幫正宮確認真心

相關新聞

第一次見面就「有感覺」 繼兄妹在各自父母婚後3年後也結婚

本來是繼兄妹的瑪爾蒂達與薩穆立，在各自的父母結婚3年後，也決定攜手終身，沒有血緣關係的兩人卻因此招來批評，認為兩人的繼親關係結婚相當奇怪。

影／4寶媽不用上健身房就練出二頭肌 當物流司機老被質疑「長太美」

來自美國的卡斯有四個孩子，因為個性外向喜歡跑來跑去，而任職物流公司的司機，不料卻常因「長得太漂亮」，被網友質疑是否能勝任這份工作。

影／真人版魯夫？男子拇指長12公分還能伸縮自如

美國一名男子身上有著過人的「長處」，他的拇指天生就比一般人長，仔細一量竟然有5英吋（12.7公分），這讓他跟朋友玩拇指摔角時從來沒輸過。

助人兼播種？日新興「懷孕師」捐精靠連結 人妻成功受孕老公也欣喜

近年日本新興一種稱為「懷孕師」或「懷孕屋」的職業。因為當地有不少人需接受不孕治療，但正規部門的價錢昂貴、精子供不應求，很多人轉到社交平台尋找願意捐精的男士...

影／他看老影片赫見粉絲「拿手機」聽貓王演唱會 網驚：時空旅行！

電影中主角不停穿越時空，甚至在其他時空墜入愛河，找到另一半，但現實生活中真的有人能穿越時空嗎？近期有網友在社群媒體上分享貓王表演的畫面，台下竟然有名女粉絲手上疑似拿著手機錄影片，讓網友十分好奇女子是否來自未來。

嫌老婆參加婚禮穿太暴露 男子不留情面失控潑水

參加婚禮總是買新衣服治裝打扮的好理由，只要不是穿白色搶新娘風采，不管穿什麼都可以依自己心意裝扮。但網路上卻有網友分享自己參加哥哥婚禮時，被老公認為穿太暴露而被潑濕，讓她不得不換下衣服。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。