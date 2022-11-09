影／他看老影片赫見粉絲「拿手機」聽貓王演唱會 網驚：時空旅行！

電影中主角不停穿越時空，甚至在其他時空墜入愛河，找到另一半，但現實生活中真的有人能穿越時空嗎？近期有網友在社群媒體上分享貓王表演的畫面，台下竟然有名女粉絲手上疑似拿著手機錄影片，讓網友十分好奇女子是否來自未來。

據《鏡報》（Mirror）報導，近期有網友在論壇Reddit上發文分享影片截圖，這部影片是貓王的表演影片，台下有不少粉絲參與了貓王的最後一次的表演。粉絲聽得如痴如醉，也有人拿起望遠鏡希望能夠將偶像看個清楚，但令人驚訝的是，其中一名女粉絲手上拿著貌似手機的物品，看起來像是在拍攝照片和影片。

這則貼文引發網友熱烈討論，眾人都十分好奇，認為女子是穿越時空回到過去聽演唱會。有網友說，即使女子手上拿的真的是一部手機，也沒辦法打電話，因為當時根本還沒有手機信號基地台。

有網友說，當時已經有相機了，甚至提出相機型號，認為是某大廠牌的相機。但是另一名網友反駁，女子手上的物品看起來有鏡頭，但該型號的相機鏡頭位置與女子手上的裝置不同。一名網友表示，當年的相機並不如現代的相機如此輕巧迷你，因此女子手上的不可能是相機。

有網友提出，一直以來網路上都謠傳，政商名流使用的科技和藥物都比一般人先進，都是比當代發展先進60年的物品。另一名網友則說，如果能夠穿越時空聽一次貓王表演，那他絕對也會帶上手機做紀錄留念。