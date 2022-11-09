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連體雙胞胎共用身體！姊交男友妹被迫3人約會好尷尬

香港01／ 撰文：布萊恩
墨西哥一對連體雙胞胎姊妹由於共用身體，姊姊每次與男朋友約會時，妹妹都必須在場當「電燈膽」，令妹妹相當尷尬。圖/網上圖片
墨西哥一對連體雙胞胎姊妹由於共用身體，姊姊每次與男朋友約會時，妹妹都必須在場當「電燈膽」，令妹妹相當尷尬。圖/網上圖片

【基因／連體雙胞胎】不能迴避的電燈泡，會有多難受？墨西哥一對連體雙胞胎姊妹由於共用身體，姊姊每次與男朋友約會時，妹妹都必須在場當「電燈泡」，令妹妹相當尷尬，只有盡可能地當「隱形人」，不過妹妹也接受姊姊的戀情，認為是很好的學習機會。姊姊則直言暫未考慮婚姻，對「生活伴侶」更感興趣。

綜合外媒報道，姊姊卡門（Carmen）與妹妹安德拉德（Lupita Andrade）來自墨西哥，是一對連體雙胞胎姊妹，從胸腔到骨盆都連在一起，並共用消化系統、生殖系統等。姊妹各有一顆心臟、一個肺臟、2隻手臂，大腿則一人控制一邊，其中卡門控制右腿，安德拉德控制左腿。

據報，2人出生時最初被診斷只能活3天，若進行分割手術，更會導致重症或死亡，於是2人繼續維持連體狀態，耗時多年做物理治療及學習共同使用身體，至今至超過20年，2人亦熟悉了每天連在一起的生活。

不過，連體雙胞胎身份未有阻止卡門尋求真愛。她透過交友應用程式（App）認識男友丹（Dan），已與對方拍拖1年半。惟由於卡門與安德拉德是共用身體，故每次卡門與男友約會，安德拉德都被迫「3人行」在場當「電燈泡」，相當尷尬，只有盡量當「隱形人」，但她亦樂意接受姊姊談戀愛，「這對我們來說是一個學習過程，必須討論彼此界線在哪」。

卡門則直言，她與男友在性方面並不親密，關係更像是「親密的友誼」，她也誠實告訴男友無法滿足其性需求，男友都欣然接受。卡門又表示，自己才20出頭，暫未考慮婚姻，目前對「生活伴侶」更感興趣。

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文章授權轉載自《香港01》

雙胞胎 墨西哥

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