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影／果然竊盜猖獗！記者正直播搶案 也被鸚鵡搶走AirPods

聯合新聞網／ 綜合報導
綠色鸚鵡趁外景主播在連線播報新聞時，趁機偷咬走耳機。圖擷自Mirror
綠色鸚鵡趁外景主播在連線播報新聞時，趁機偷咬走耳機。圖擷自Mirror

智利一名記者在外景報導搶案時，沒想到被一名突如其來的「竊賊」搶奪，而這名小偷是隻綠色鸚鵡，整個過程相當搞笑，同時也因為在直播過程中，被鏡頭轉播出去。

根據《鏡報》報導，記者尼可拉斯當時人在外面直播一起闖空門搶案，一旁有隻鸚鵡飛到他的肩上，虎視眈眈地盯著他看，不料突然咬走他耳中的AirPods飛走，讓尼可拉斯措手不及。

一開始尼可拉斯對這隻意外訪客感到興奮，並要攝影師看這隻棲息在他肩上的鳥，沒想到這隻厚臉皮的鸚鵡卻趁他播報時把左耳的AirPods咬走，讓正在連線的畫面也把這場意外搶案一起播出。

尼可拉斯試著要拿回自己的耳機，但鸚鵡的速度實在太快，咬著AirPods快速飛走，尼可拉斯只好冷靜以對，並告訴鏡頭前的觀眾：「牠只是拿走了我的耳機」。事後與其他主持人聊起這件事，尼可拉斯說鸚鵡一開始就在附近看著他們，他在想當時耳機已經吸引牠的注意。但當下正在播報，他不得不繼續說話，而無法去追耳機。

鸚鵡 直播 AirPods

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