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嫌老婆參加婚禮穿太暴露 男子不留情面失控潑水

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享自己參加哥哥婚禮時，被老公認為穿太暴露而被潑濕，讓她不得不換下衣服。(此為示意圖，非當事者本人。)圖片來源／ingimage
有網友分享自己參加哥哥婚禮時，被老公認為穿太暴露而被潑濕，讓她不得不換下衣服。(此為示意圖，非當事者本人。)圖片來源／ingimage

「參加婚禮」是買新衣服治裝打扮的好理由，只要不是穿白色搶新娘風采，不管穿什麼都可以依自己心意裝扮。但網路上卻有網友分享自己參加哥哥婚禮時，被老公認為穿太暴露而被潑濕，讓她不得不換下衣服。

根據《鏡報》報導，這名網友在社群媒體Reddit上分享自己參加婚禮，因為穿著與老公起爭執的過程。她提到自己挑選了一件有肩帶的連身裙打算在哥哥婚禮上穿，但先生確認為太暴露不允許她穿，但她並未採納先生的意見，依然決定穿這套禮服出席。

不料，婚禮當天當她完成妝髮，並換好衣服準備出席時，先生卻把一杯水倒在她身上，迫使她不得不換衣服。

為了衣服這件事，她已事前跟先生溝通，請他輕鬆以對，並跟他說這場婚禮很小，不會有陌生人。但沒想到先生仍堅持己見，並在她完成妝髮並換好衣服準備出席時，把一杯冷水倒在她身上，不僅衣服甚至臉跟頭髮都濕掉，讓她當場放聲大哭。

事發在婚禮即將開始前，已經沒有時間可以等衣服乾，她只能換下衣服。為此她跟先生大吵一架，並叫他下車不要去參加婚禮。

這件事讓她感到震驚且沮喪，而其他網友看到這些過程，都對該女網友的先生行為感到無法理解，並認為這是一個警訊，鼓勵她應該重新思考他們的關係。

婚禮

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