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美國加州民宅疑遭隕石擊中焚毀 倖存男子：我要去買彩券

香港01／ 撰文／歐敬洛
美國加州發生懷疑隕石事件，一間房屋被一個天降火球擊中。 圖擷自每日郵報
美國加州發生懷疑隕石事件，一間房屋被一個天降火球擊中。 圖擷自每日郵報

美國加州發生懷疑隕石事件，一間房屋被一個天降火球擊中，隨即焚毀。屋內的主人幸好及時逃出，但其養的一隻狗不幸在意外中身亡。

事發當地11月4日晚，美國加州北部一個郊區。倖存的男子表示，他聽到了一聲巨響，當他跑到走廊時，整間屋已被火焰吞噬。

當地消防局在晚上7時26分接到警報，趕往現場後花了3個小時後控制火勢。火災燒毀了大半間房屋，一輛旅行車和一輛小型貨車。意外雖然未有做成人命傷亡，但屋主的其中一隻狗來不及逃生葬身火海。

當局最初未知火災發生原因，但調查後發現意外可能是由隕石引起。當地媒體亦發佈了從遠處閉路電視拍攝到，一個火球從天而降的畫面。但由於沒有看見火球最終砸向哪裏，無法確定這次意外是隕石造成。

據美國太空總署NASA表示，每年9月至11月，地球都會受恩克彗星留下的碎片和塵埃撞擊。這些碎片會以「時速1萬公里的速度撞擊地球大氣層並燃燒」，從而成為所謂的金牛座流星雨。

目前未知這是流星雨中的隕石，太空垃圾還是其他東西，但可以肯定意外未造成嚴重人命傷亡是幸運的。倖存男子告訴當地媒體，說自己感到非常幸運，隕石未有砸到他的頭上：「這是四萬億分之一的機會，我想我今天會去買彩券。」

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文章授權轉載自《香港01》

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