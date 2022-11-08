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救護車司機狠殺16歲女兒 自拍揭心寒殺機：都叫她別談戀愛了

香港01／ 撰文/布萊恩
印度發人駭人聽聞的殺女案，一名任職救護車司機的父親竟然對16歲女兒狠下殺手，而他之後更拍影片自爆心寒殺機。示意圖/ingimage
印度發人駭人聽聞的殺女案，一名任職救護車司機的父親竟然對16歲女兒狠下殺手，而他之後更拍影片自爆心寒殺機。示意圖/ingimage

印度發人駭人聽聞的殺女案，一名任職救護車司機的父親竟然對16歲女兒狠下殺手，而他之後更拍影片自爆心寒殺機 ── 原來是不滿其女兒不理自己勸告堅持談戀愛。目前父親已被拘捕。

綜合外媒報導，事發上周五（11月4日）下午4時許，任職救護車司機的父親瓦拉普拉薩德（Vara Prasad）用腰帶勒死16歲小女兒絲里（Likhita Sree）。

瓦拉普拉薩德事後在網絡發布影片「認罪」，透露動殺機原因竟是小女兒不理勸告拍拖，「我的大女兒已經和她的情人私奔了，現在小女兒也談戀愛了……我提供她想要的一切，把她養大了。我警告她不要和那個男人說話，因為那個男人有問題，但她沒有理會。這就是為什麼我殺了她」。瓦拉普拉薩德更在影片中展示女兒屍體。

目前瓦拉普拉薩德已被拘捕，警方正調查事件。據報，瓦拉普拉薩德妻子與他爭執後，已經分居。

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