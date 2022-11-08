常在鏡子看到1970年代的自己 她因腦傷留下長期幻覺

61歲的艾莉森因腦損傷關係，常在照鏡子時看到過去的自己，一直以為自己生活在1970年代，沒想到這是腦傷所造成的後遺症。

根據《鏡報》報導，2012年艾莉森51歲時，常在照鏡子時看到一位十幾歲的女孩在鏡子盯著自己看，讓她感到相當困惑。這也讓艾莉森對自己在哪、生活在什麼年代而感到困惑。相較於1970年代時，她的生活也常被高物價給嚇到，因此深受折磨。

2021年10月腦傷後，艾莉森很長一段時間不准丈夫買報紙，因為自己被高額物價給嚇到，她無法理解自己生活的時代與21世紀間的現實差異，常常脫口而出：「多少錢？」。當時他的家人發現艾莉森眼神失去交流，且敘述事情的順序顛倒，緊急帶她急診後，被診斷出是病毒性腦炎，這造成她的長期記憶喪失。

當時她一直以為自己還生活在1970年代，直到幾個星期後短期記憶才有所改善，且在家人的協助下慢慢接受自己是名中年婦女、已婚而且有孩子，艾莉森說她不得不重新學習認識自己是誰。

作為一名心理學老師，對於自己失去記憶的狀況，以及記憶一直停留在1970年代，她幾乎想把自己當作個案研究，為了克服自己的健康問題，她試著重新回到學校開始教書。不過因為嚴重的記憶喪失讓她經常迷路且失去所有獨立能力，因此她從教職退休。幸好有兒子與家人的鼓勵，她重新在生活中重塑自我價值。