捨棄助教正職改拍Only Fans 紐西蘭正妹開胖卡流浪月賺6位數

來自紐西蘭的羅思原本擔任學校助教並兼任行政職，某天突發奇想在有成人版IG之稱的Only Fans開啟名為「新年笑話」後，改變她原本的生活，不僅荷包賺滿，還開著露營車過著自由的遊牧生活。

根據《每日郵報》報導，27歲的羅思2021年初開始使用Only Fans，並在這個採訂閱制的內容平台上大方展露自己身材，以及分享自己開著改造過的胖卡車到處車宿的日子。羅思表示，自己面對網路上的陌生人展示身材感到相當自在，但這也讓她結束一段長期的穩定交往關係。

羅思說，自己現在的收入與遊牧生活讓她每個月可省下將近1,000美元（約台幣31,972元）的房租，且過著舒適又自由的生活。對成長於貧窮環境的她來說，從來沒想過自己可以賺這麼多錢，每月收入超過六位數讓她可以過上理想的生活。而她也說，短時間內從要承擔一堆責任，變成只需擔心自己。

決定開啟新生活的羅思，2021年12月花了25,000紐幣（約台幣473,215元）買下胖卡，前車主已經在裡面安裝迷你廚房、冰箱與儲藏室，而羅思則再另外安裝警報系統、額外儲物空間與窗戶顏色，開啟她在紐西蘭北島的冒險之旅，並時常在車內拍攝俏皮照片。在此之前，她每月花230紐幣（約台幣4,353元）租在一間老房子的潮濕房間。