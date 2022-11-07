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偷情暗號？人妻謊稱去考駕照「與小王開房」 被警撞破下場慘了
出軌幽會都有秘訣公式？日前馬來西亞2名人妻分別向丈夫謊稱外出考車牌（駕駛執照），卻原來是分別與外勞姦夫開房，豈料都被執法人員撞破，除了出軌事件曝光，更可能被罰款或坐監，下場慘了！
據馬來西亞《中國報》報導，2名人妻分別38歲及26歲，都是在塑膠廠工作，分別通過微信結識外勞姦夫，其中前者更育有4名孩子，結果竟背著丈夫出軌。
10月29日當地有執法人員接獲情報，在警方陪同下到一間民宿突擊搜查，相繼發現該2名人妻分別與外籍男子共處不同間房幽會。令人驚訝的是，2名人妻除了工作相似，更同樣是向丈夫謊稱出外考駕駛執照，以考車牌作為偷會姦夫的借口。
2名人妻目前已在伊斯蘭法令第25條文下受查，或要面臨最高罰款3000令吉（約新台幣2萬元）或監禁2年。
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文章授權轉載自《香港01》
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