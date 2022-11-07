恐怖！16歲少女電梯旁玩捉迷藏 好奇伸頭進小窗內遭「鍘頭」重擊亡

印度孟買曼庫爾德（Mankhurd）發生恐怖「電梯殺人」事件，1名16歲少女在電梯旁玩捉迷藏，見到電梯門的小窗沒有遮掩，於是探頭進去觀望電梯井道。沒想到此時有電梯正下降，機身底板直撞少女的頭部，讓她有如被「鍘頭」般重傷倒地。少女其後由家人救出並送醫院搶救，惟途中證實不治。

綜合外媒報導，印度16歲少女哈拉維（Reshma Kharavi）與家人住在曼庫爾德薩特納加爾地區（Sathe Nagar），她於10月28日與2名弟弟前往位於曼庫爾德西邊的祖母家以慶祝排燈節（Diwali），他們的祖母瓦格里（Savita Waghari）住在由貧民窟改造的拉魯拜住宅區中的1幢7層公寓大樓的5樓。

事發時，哈拉維和弟弟及表親們在大樓內玩捉迷藏，哈拉維充當捉人者，在大樓內尋找朋友。當她在5樓行經電梯門前，見到門上的小窗沒有遮掩，於是好奇地探頭進去觀望電梯井道，並藉此找尋玩伴們。殊不知此時停在7樓的電梯下降而至，機身直接鍘向她的頭部。

據印度媒體報導，哈拉維的12歲表弟維沙爾（Vishal）在6樓聽到了異響，於是跑到5樓的電梯門查看，驚見哈拉維的頭被卡在小窗與電梯底部之間，於是便通知家中的大人趕來搶救。隨後眾人花了15至20分鐘才將哈拉維解救出來，並將其送到位於戈萬迪（Govandi）的沙塔布迪醫院（Shatabdi Hospital），惟哈拉維在送院途中已傷重不治，抵院時即被宣告死亡。

哈拉維的父親認為電梯門的窗戶一般應安裝玻璃，以免發生事故，然而事發時小窗卻毫無遮掩，他直斥是房屋管理協會的負責人疏忽大意釀成奪命事故。他又表示事故發生前，母親瓦格里已經多次以兒童安全為由，提醒房協要蓋好小窗的開口，「但他們什麼也沒做。如果窗戶關上，我女兒今天還活著」。

而曼庫爾德警方同意電梯門上的窗戶本應被遮蓋，又表示涉事電梯在事故發生前4、5天曾進行過維修工作，暫未知是否有人忘了掩蓋小窗的開口。高級警官哥利（Mahadev Koli）則證實，警方已逮捕大樓管理協會的主席及秘書，並將根據印度刑法第304條「因疏忽導致他人死亡」對他們提出訴訟。目前案件仍在調查中，而電梯門的小窗則被人以白色小木板封上。

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文章授權轉載自《香港01》