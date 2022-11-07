長太嫩？35歲媽帶孩子超市買酒被拒 店員理由讓她大怒

英國35歲媽媽凱莉日前帶孩子到連鎖超市採買生活用品，也順便買了幾瓶啤酒，結帳時卻被店員拒絕賣她酒，原因是認為她看起來像是她孩子的伴侶，認為她與兩個已是青少年年紀的孩子假扮母子，讓凱莉相當不滿。

根據《Metro》報導，凱莉帶著孩子到超市採購衛生紙、茶、萬聖節裝飾品之外，也在購物籃裡放了幾瓶啤酒，準備結帳時卻被店員拒絕替他們結帳酒的部分，因為凱莉看起來並不像他們的媽媽，並要求凱莉17歲與15歲的孩子要出示身分證。

但凱莉向店員表示，這兩位是我的孩子，他們沒有身分證且沒有要購物，他們是和我一起來的。但最後連鎖超市還是拒絕將酒賣給凱莉，讓她氣得向超市總部投訴。但連鎖超市也提出政府規定的「25歲政策」回應，表示賣酒商家若未檢查看起來不滿25歲的顧客證件，可能會被吊銷賣酒執照。

凱莉表示，她在別間店買沒有類似問題，但在這間連鎖超市卻會碰到這類問題，不管孩子年紀如何，這要一個身為年輕的單身媽媽怎麼做？「作為一個35歲的女性，沒有什麼是我不能買的，唯一的問題是，若我和孩子去買酒，我卻不被允許。只因為我看起來很年輕，需要一直被檢查證件。」

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