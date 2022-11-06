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夫出軌已婚女同事、妻搞上小三老公 後續情節超展開

香港01／ 撰文／布萊恩
示意圖。 圖／ingimage
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外國發生超瘋狂的婚外情劇情！1名人妻於社交平台發文指，她去年發現丈夫出軌已婚女同事，她便開始與「小三」女同事的丈夫商討對策，詎料互相安慰扶持下日久生情愛上對方，讓人妻相當困擾陷入兩難。

該名36歲人妻於reddit發文表示，與38歲丈夫在一起10年，育有6歲女兒，惟1年前她發現丈夫竟搭上30歲已婚女同事，看破的原因是這名女同事的35歲丈夫J（代號）聯繫她，提供了丈夫與女同事調情訊息及酒店訂房等資訊。人妻看後證據後頓感難以置信，「我認出了這個女人，我曾多次見到她，她一直對我很好，很和善，對我的女兒也很好」。

人妻知悉丈夫有外遇後，與J經常聯繫互相訴苦，甚至進展到傾談婚姻外的話題，並且一起外出散步、喝咖啡，久而久之便愛上對方，早晚都想着對方，「我發現我經常帶着微笑想起他（J），他是我早上想起的第一件事，也是睡前想起的最後一件事」。

至早前2人野餐時互相表白，確定了對對方的感情，惟人妻反而陷入兩難。她表示，疫情後失去工作，目前正在進修，如果現在離婚，將無法養活自己女兒，而且J與太太也有3名孩子，讓她相當困擾，疑問：「兩顆破碎的心真的能一起找到幸福嗎？」

帖文引來網民熱議，不少人鼓勵人妻勇敢追尋真愛，「做一個交換，這是完美的結果」、「從可怕的情況中產生美麗的東西真是太好了。不過這肯定很複雜，而且不容易，祝妳好運」、「也許這是因禍得福」。

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文章授權轉載自《香港01》

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