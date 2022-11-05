真心不騙！6旬翁慾火難耐已娶87女 坦言「1症頭」纏身睡不好

與愛人共赴紅毯是許多人畢生的夢想，但有些人可能不甘心只「走過一遭」。61歲的印尼男子卡恩（Kaan）試圖挑戰極限，自他14歲娶了第一位美嬌娘進家門後，便開始了他「閱人無數」的一生，過去47年來他總共結了87次婚，記錄相當驚人。

根據外國媒體《Tribunnews》報導，卡恩在14歲時第一次與人共結連理，對象是一名16歲的女子。原以為兩人能一起走到人生盡頭，不料小倆口相處並非融洽，當時卡恩被認為品性不好，夫妻很快便分居生活，婚姻僅維持2年就告吹。

一次的失敗並未讓卡恩受到打擊，為了完成生兒育女的夢想，以及滿足自身旺盛的性需求，卡恩繼續踏上「尋愛之旅」。過去47年來他已經結了87次婚，最長的一段婚姻維持了24年，短則只有一星期。儘管對「與人連結」一事相當沉迷，卡恩卻否認自己是愛情騙子，他聲稱「我不想玩弄女人的感情，更不想玩弄別人的孩子」，他堅稱自己與每一任妻子都是真心相愛，是因為對彼此都有愛，才能共赴紅毯。

妻子多到能成團的卡恩目前擁有7位小孩、14名孫子，家庭相處相當融洽。卡恩在接受採訪時坦言，自己常因「想太多女人而難以入睡」，更自認是「不良的例子」，希望能以親身經歷呼籲大眾，要大家千萬別向他看齊。