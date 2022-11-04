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毒西瓜惹禍？33歲格鬥選手睡夢中喪命 生前曾向妻喊肚子痛

聯合新聞網／ 綜合報導
俄羅斯格鬥選手疑似吃西瓜中毒身亡。圖擷自twitter
俄羅斯格鬥選手疑似吃西瓜中毒身亡。圖擷自twitter

俄羅斯格鬥圈傳出一則意外。一位年僅33歲的MMA選手皮薩列夫（Alexander Pisarev），在近日肚子痛且送醫急救，但最後仍不治身亡。目前消息指稱，這位選手的死因，很可能是出自於吃到有問題的西瓜，導致食物中毒而不幸過世。

根據日本媒體「東京體育Web」報導，皮薩列夫生前健康狀況良好，並沒有任何慢性疾病，只有打格鬥比賽留下的小傷而已。然而在某天吃過西瓜之後，卻向妻子反應，表示自己出現肚子劇痛的狀況。

皮薩列夫的父親當時正在外頭遛狗，回家後發現兒子和媳婦都睡著了，但兒子似乎狀況有異，馬上打電話找救護車。但就在醫療人員抵達之前，皮薩列夫就已經失去生命跡象了。

妻子則向醫護人員另外供稱，就在死前一天，皮薩列夫還曾跟朋友一起喝酒，食用乾燥香菇等食物。不過目前當地媒體的報導，主要懷疑最有可能造成食物中毒的元兇，就是皮薩列夫生前吃過的西瓜。至於進一步的消息，還有待法醫驗屍解剖。

皮薩列夫是俄羅斯綜合格鬥（MMA）羽量級選手，生涯戰績3勝2敗。他的死也引起格鬥界人士的悼念與惋惜。

俄羅斯 西瓜 食物中毒

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