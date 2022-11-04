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老闆不給加班費 她請病假補回來「壓力過大必須度假」

聯合新聞網／ 綜合報導
女子因為不滿公司沒給加班費，竟以病假名義請假去度假。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
女子因為不滿公司沒給加班費，竟以病假名義請假去度假。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

老闆要求加班不給加班費不合理，不過如果員工為了扯平，蓄意裝病請病假出門度假，也可能會引來不少批評。國外一名女子近期就在社群媒體上分享自己跟主管「諜對諜」的經歷，結果被不少網友教訓。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名女子在論壇Mumsnet分享，由於公司的專案快要來不及完成了，於是主管便一直要求她熬夜，或是週末要到公司加班幾小時。女子抱怨，上個月她光是加班時間就長達40小時，但是上週發薪水時卻沒有收到任何加班費。

女子跟主管確認，但主管卻說自己只有請她留下來幫忙，本來就沒有說要支付加班費。女子想要提出抗議，但擔心被其他主管為難，因此才打算用其他方法報復。

女子說自己一直以來都覺得壓力很大，在醫生開完診斷後，她便拿著診斷書去請假打算度假。女子直接告訴主管，自己請假是因為壓力太大必須去度假，不過主管對此感到非常不滿，並表示要給女子書面警告。

不少網友看完文章後紛紛留言表示，女子根本就是為了報復才請假，這種處理方式很不妥當。有網友就酸說：「看來你的壓力大小是受到薪水影響，不是受到加班時間影響。」不過也有網友認為女子的做法沒有錯，加班有加班費才能讓員工感到被重視，減輕原po的壓力。

加班費 職場

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