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日男萬聖節扮「人肉相機」 造型真能拍照引眾人驚呼

香港01／ 撰文／夏洛特
「相機男」先邀請拍攝短片的人望着他胸前的「巨型鏡頭」微笑，然後右手按下「相機服裝」的按鈕，便有閃光閃過。（FB影片截圖）
「相機男」先邀請拍攝短片的人望着他胸前的「巨型鏡頭」微笑，然後右手按下「相機服裝」的按鈕，便有閃光閃過。（FB影片截圖）

這個裝扮肯定是今年萬聖節全場總冠軍！日前有網民在社交平台轉載1段萬聖節在日本街頭拍攝的影片，只見1名男子把面部塗黑，身穿黑色衣褲，上身裝扮成Canon相機，而「相機」的結構十分細緻，閃光燈、快門按鈕、鏡頭等，該有的東西一件不漏。最令人嘖嘖稱奇的是，當「相機」按下按鈕，竟然真的能夠拍照，這部「人肉相機」轉身就能看到照片，令他立即被網民譽為「今年最出色」裝扮，甚至有人認為Canon應給他廣告費！

有網民在社交平台分享萬聖節在日本街頭拍攝的影片，但焦點不是形形色色的「嘩鬼」，而是落在了「一部漆黑的相機」之上。從影片可見，裝扮成Canon相機的男子」先邀請拍攝短片的人望着他胸前的「巨型鏡頭」微笑，然後右手按下「相機服裝」的按鈕，便見到強光閃出。接着，男子轉身展示相機服裝的背面，竟然如真實相機般有顯示屏幕，上面赫然就是拍攝影片的女途人與她的同行朋友。原來男子的相機服裝是真的具備拍攝功能，眾人一看都難以置信地發出歡呼聲。

由於一開始民眾都只以為男子只是裝扮成相機，沒有想到他竟然「專業」到具備拍攝功能，於是爭相與「人肉相機」合照。從另一段影片可見，有另一組遊客看到他背面的照片，都興奮得拍手尖叫，不斷圍着他轉圈研究、拍照，場面開心熱鬧。

影片在網上廣泛流傳，不少當時同樣身處日本的網民都分享他們拍攝到的角度，又大讚這部「人肉相機」很創意，「真的可以拍和顯示，好厲害！」、「也就是說，他背了1台相機，1個21寸螢幕，還有電池」、「好強喔」、「非常有創意，我希望他能知道自己有太棒！」，又有人讚揚他是「本年度萬聖節最佳裝扮」、「Canon該給他廣告費啊」。

而其實這名「相機男」並非第1年在日本街頭幫途人拍照，記者翻查資料發現，原來他早在5、6年前的萬聖節，就已經開始以「相機男」的造型在大阪幫人拍照，只是當時的「相機型號」不同。而根據他在社交平台所示，他本身是1名攝影師，希望趁萬聖節到街上與更多愛好拍照的人交流，亦已約定網民下年再見，「期待着明年再次見到你們！謝謝大家！」。

「相機男」早在5、6年前的萬聖節，就已經以相機造型在大阪幫人拍照，只是當時的「相機型號」不同。 圖／翻攝網路
「相機男」早在5、6年前的萬聖節，就已經以相機造型在大阪幫人拍照，只是當時的「相機型號」不同。 圖／翻攝網路

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文章授權轉載自《香港01》

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