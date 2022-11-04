四人組闖廢墟別墅探險 驚見不明男性白骨「已陳屍數年」

日本近來傳出一起離奇案件。有民眾在一棟荒涼的別墅廢墟之中，意外發現一具人體的白骨，嚇得目擊者立刻報警。在經過鑑定後，更發現這具白骨已經死亡數年，至於為什麼會出現在別墅廢墟裡，背後則是疑點重重。

根據日本媒體「東海地方NEWS」報導，有個四人一隊的廢墟探險團，近日在走訪位於三重縣紀北町馬瀨的一處別墅廢墟時，意外撞見這具已經化為白骨的屍體。他們立刻聯絡當地的尾鷲警察局，警方於是開始對案件進行調查。

報導指出，這具遺體應該已經死亡好幾年，生前應是30至50歲的男性，身高約在160公分上下，並穿著著黑色的運動外套。就目前線索來看，沒看到什麼打鬥痕跡留下。警方目前正著手調查這位死者的身份，並以進行司法解剖持續追蹤。

網友們則紛紛表示「政府都不管一下廢墟的嗎」、「這四個會有內心陰影吧」、「闖入廢墟不算違法入侵嗎」、「30到50歲，這太難判斷了吧」、「雖然是違法入侵，不過發現這個遺體，某種意思上也算有貢獻了」、「印象老家的田裡或山中也曾經有人發現過白骨」。