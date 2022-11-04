快訊

北台灣愈晚愈濕冷！明晨平地探16度 下周「這時」天氣好轉

早晨財經速解讀／費半那指再下殺近2% 逃命波結束？金融股獲利又縮 台股萬三是地板還是天花板？

溫哥華首位「華裔市長」：選擇自由或親中的未來？

四人組闖廢墟別墅探險 驚見不明男性白骨「已陳屍數年」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本三重縣警方接獲通報，表示一棟廢墟別墅裡有不明男性的白骨。圖擷自東海地方NEWS
日本三重縣警方接獲通報，表示一棟廢墟別墅裡有不明男性的白骨。圖擷自東海地方NEWS

日本近來傳出一起離奇案件。有民眾在一棟荒涼的別墅廢墟之中，意外發現一具人體的白骨，嚇得目擊者立刻報警。在經過鑑定後，更發現這具白骨已經死亡數年，至於為什麼會出現在別墅廢墟裡，背後則是疑點重重。

根據日本媒體「東海地方NEWS」報導，有個四人一隊的廢墟探險團，近日在走訪位於三重縣紀北町馬瀨的一處別墅廢墟時，意外撞見這具已經化為白骨的屍體。他們立刻聯絡當地的尾鷲警察局，警方於是開始對案件進行調查。

報導指出，這具遺體應該已經死亡好幾年，生前應是30至50歲的男性，身高約在160公分上下，並穿著著黑色的運動外套。就目前線索來看，沒看到什麼打鬥痕跡留下。警方目前正著手調查這位死者的身份，並以進行司法解剖持續追蹤。

網友們則紛紛表示「政府都不管一下廢墟的嗎」、「這四個會有內心陰影吧」、「闖入廢墟不算違法入侵嗎」、「30到50歲，這太難判斷了吧」、「雖然是違法入侵，不過發現這個遺體，某種意思上也算有貢獻了」、「印象老家的田裡或山中也曾經有人發現過白骨」。

日本

延伸閱讀

黑道交易惹禍？「餃子王將」社長遭槍擊身亡 9年後兇手找到了

隕石？飛彈？濟州島夜空突現數十根「光柱」 氣象局解釋成因

日文測驗亂象！陸考生買「保證合格方案」卻靠智慧型手錶作弊

店長搞外遇與主廚老婆離婚 餐廳走味倒閉還發現驚人事實

相關新聞

四人組闖廢墟別墅探險 驚見不明男性白骨「已陳屍數年」

日本近來傳出一起案件。有民眾在一棟荒涼的別墅廢墟之中，意外發現一具人體的白骨，嚇得目擊者立刻報警。在經過鑑定後，更發現這具白骨已經死亡數年，至於為什麼會出現在別墅廢墟裡，背後則是疑點重重。

老闆不給加班費 她請病假補回來「壓力過大必須度假」

老闆要求加班不給加班費不合理，不過如果員工為了扯平，蓄意裝病請病假出門度假，也可能會引來不少批評。國外一名女子近期就在社群媒體上分享自己跟主管「諜對諜」的經歷，結果被不少網友教訓。

日男萬聖節扮「人肉相機」 造型真能拍照引眾人驚呼

這個裝扮肯定是今年萬聖節全場總冠軍！日前有網民在社交平台轉載1段萬聖節在日本街頭拍攝的影片，只見1名男子把面部塗黑，身穿黑色衣褲，上身裝扮成Canon相機，而「相機」的結構十分細緻，閃光燈、快門按鈕、鏡頭等，該有的東西一件不漏。最令人嘖嘖稱奇的是，當「相機」按下按鈕，竟然真的能夠拍照，這部「人肉相機」轉身就能看到照片，令他立即被網民譽為「今年最出色」裝扮，甚至有人認為Canon應給他廣告費！

跟結婚18年夫分手 她「下決心大改造」結果超勵志

許多人歷經分手或劈腿，通常會有幾種反應，可能會因為太過傷心而一蹶不振，不過也有人是藉此作為動力，讓自己變得更好。英國一名女子就是最好的例子，她在失婚之後大變身，搖身一變成為火辣正妹，讓網友看了都說好勵志。

女子重貼壁紙發現前屋主留言警告「一大串抱怨」 網友全笑翻

國外一名女網友日前在網路上分享，自己打算重新裝修房間，連房間的壁紙都要重貼，沒想到撕下就壁紙後竟然發現前屋主在牆壁上留下爆笑又貼心的訊息，令女子哭笑不得。

只因不滿成績太低！美國2青少年竟「謀殺西班牙語老師」

衛報報導，美國愛荷華州（Iowa）竟傳出2名高中青少年因成績不佳憤而殺死他們的西班牙語老師。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。