女子重貼壁紙發現前屋主留言警告「一大串抱怨」 網友全笑翻

國外一名女網友日前在網路上分享,自己打算重新裝修房間,連房間的壁紙都要重貼,沒想到撕下就壁紙後竟然發現前屋主在牆壁上留下爆笑又貼心的訊息,令女子哭笑不得。

據《鏡報》(Mirror)報導,這名網友「超聰明」(Brilliantas)在論壇Reddit上分享,自己搬進新家後想要重新裝修房間,所以將30年前貼的壁紙撕掉打算重貼,結果壁紙撕掉後卻發現前屋主在牆壁上寫下:「如果你打算重貼壁紙的話,這間房間要買八捲壁紙才夠喔!我在1997年12月5日以每捲17英鎊(約630元台幣)的價錢買了六捲壁紙,結果不夠用!真的快被氣死!喬恩1997年12月21日留」。

女子在Reddit上分享這篇貼文後,有超過6萬人按讚還有700多則留言,大多數的人都覺得前屋主的留言很好笑,不過也有人突破盲點說:「到底誰會在聖誕節前4天才要貼壁紙啦?」其他網友也搞笑回應:「可能希望聖誕老人再送他兩卷壁紙吧?」、「是不是想讓其他親友聖誕節來家裡的時候,覺得他生活過得很好?」、「可能是女友逼他重貼的」。

也有網友留言分享自己藏在家中的留言。一名網友就說她在17歲時在地板寫下樂團放克瘋(Funkadelic)的歌名:「釋放自我的思想吧!你的屁股會自動跟上的!」(Free Your Mind ... and Your Ass Will Follow)結果後來一對老夫妻買了那間房子,只好去買地毯來蓋過這些字跡。另一個網友則分享,爸爸在家中走廊的牆壁上寫著:「這面牆要在聖誕前整理好」,但在這行字的下方媽媽幽默回應:「你是說哪一年的聖誕?」讓網友看了啼笑皆非。