快訊

國1坍方塞爆上班族大遲到 勞部：雇主不得視曠職、不能扣全勤獎金

習近平緊追毛澤東？美國漢學家：毛聰明有魅力、習很脆弱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巴西正妹當「職業小三」設局勾引男人 幫正宮確認真心

聯合新聞網／ 綜合報導
擔任檢查員的女子通常是外貌姣好的年輕正妹。圖擷自YouTube/RICtv
擔任檢查員的女子通常是外貌姣好的年輕正妹。圖擷自YouTube/RICtv

巴西近期流行一種新職業，稱之為「忠誠檢查員」。這些檢查員通常是外貌姣好的年輕女性，負責透過網路勾引雇主的老公或男友，藉此檢驗對方的忠誠度。

ODDITYCENTRAL報導，近期這種職業在TikTok和IG上爆紅，在當地網友間討論度相當高。這些年輕的正妹會透過社群媒體私訊雇主的另一半，或是假裝從認識的人那邊拿到對方的聯絡方式，試圖跟對方搭話、引誘對方。在開始互動之後，檢查員便會將對話過程截圖，或是將自己發送、收到的所有照片都交給雇主，讓對方判斷男友或老公是否專一。

當地媒體訪問一名22歲的檢查員妮蔻莉（Nicolly），她第一次接到這類工作時剛好沒有工作。雇主透過IG聯絡她，表示自己丈夫已經偷吃很多次，而妮蔻莉又是丈夫喜歡的型，因此女子想僱用妮蔻莉去測試老公。她假裝誤發訊息給雇主丈夫，沒想到對方不但熱情回覆，還要求要見面。

妮蔻莉將截圖發給雇主後，雇主就給予她豐厚的報酬，於是她便開始以此為業。現在妮蔻莉光是當「職業小三」，可以有4000到5000雷亞爾不等（約25000到31000台幣）的收入。

另一名20歲檢查員史蒂芬妮（Stefani Lara）受訪時表示，她測試的男性中，只有四成通過考驗，其他都會接受女性主動送秋波。不過史蒂芬妮也說，她認為會雇用檢查員的雇主，只是需要足夠的證據讓自己能離開。

雖然工作看似輕鬆，薪水也還算可觀，忠誠度檢查員卻是有「職災」的。一名檢查員伊思敏（Iasmin）就說，某次她測試的男性發現這是女友設局，便威脅要給她好看。幸好後來雇主和男友和好，男子才不再找她報仇，但之後伊思敏也不敢再接同地區的案子了。

正妹 巴西 小三外遇

延伸閱讀

攤車不得穿著暴露 性感女老闆不服告贏「終於可穿比基尼」

6寶媽制定超嚴格家規 被吵煩了就拿出「秘密武器」對付

直播新商機？成人網紅讓網友決定生活事 連分手都讓別人決定

辣媽爆乳賣二手衣 網友全歪樓：買衣服可以附送妳嗎？

相關新聞

曾和實習生一夜歡愉 她10年來疑神疑鬼：孩子是不是老公的？

國外一名女子日前向《太陽報》（The Sun）專欄投稿，表示自己在十年前跟公司的實習生有了一夜情，沒想到不久後卻驗出懷孕，讓她到現在都很擔心兒子該不會「不是老公的」。

巴西正妹當「職業小三」設局勾引男人 幫正宮確認真心

巴西近期流行一種新職業，稱之為「忠誠檢查員」。這些檢查員通常是外貌姣好的年輕女性，負責透過網路勾引雇主的老公或男友，藉此檢驗對方的忠誠度。

直播新商機？成人網紅讓網友決定生活事 連分手都讓別人決定

法國一名成人網紅為了跟粉絲保持密切互動，決定透過特別的方法來吸引粉絲注意。她讓粉絲決定自己生活中的大小事，就連跟男友分手都是粉絲決定的。

辣媽爆乳賣二手衣 網友全歪樓：買衣服可以附送妳嗎？

國外一名擁有傲人身材的辣媽想要出售衣服，因此將自己試穿的照片放上臉書的Marketplace，性感的身材引來不少遐想，讓男網友暴動留言。

影／避免緝毒行動被察覺 祕魯警方喬裝打扮超級英雄突襲

祕魯國家警察1日發出聲明，宣布一隊喬裝打扮成超級英雄的警員日前出擊，在首都利馬一個危險社區抓到了據稱從事毒品交易的一家大...

俄羅斯情侶鐵軌上活春宮 遭驅趕起身穿衣「讓出鐵軌」

俄羅斯索契報報導，一對情侶竟選擇正中午在鐵軌上做起愛做的事，在被目擊者發現後，當場起身穿衣「讓出鐵軌」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。