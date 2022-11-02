快訊

遭爆交往已婚男…高虹安批惡意指控名譽受損 要告周玉蔻

武漢居民收「靜默5天」訊息連夜逃離 深夜車龍堵塞畫面曝光

直播新商機？成人網紅讓網友決定生活事 連分手都讓別人決定

聯合新聞網／ 綜合報導
勞莉讓網友投票幫她決定生活大小事，連跟男友分手都是網路票選結果。圖擷自Instagram
勞莉讓網友投票幫她決定生活大小事，連跟男友分手都是網路票選結果。圖擷自Instagram

法國一名成人網紅為了跟粉絲保持密切互動，決定透過特別的方法來吸引粉絲注意。她讓粉絲決定自己生活中的大小事，就連跟男友分手都是粉絲決定的。

ODDITYCENTRAL報導，23歲的勞莉（Laurie）除了經營IG、Telegram之外，也經營成人社群平台Only Fans。雖然經營成人社群平台，不過特別的是勞莉並不是靠性感的照片和影片獲利，而是讓粉絲參與生活中大大小小的決定。

勞莉一個禮拜會有兩天在Telegram發起投票，讓網友為她下決定。不過投票主題只有訂閱她Only Fans帳號的粉絲才能決定，但所有使用Telegram的網友都可以投票。除了提議投票主題，粉絲也需要訂閱才能夠私訊她。

她在Only Fans首頁上寫道：「沒錯，這不是在開玩笑，從今天開始我生活中的重要決定都由你們來做，由你們來決定這個帳號的未來。」她在受訪時表示，未來生命中的每個決定，無論大小，網友都有決定權，而且她一點都不後悔這麼做，還很期待未來會發生什麼事。

雖然經營成人社群平台卻沒有任何裸露內容，反而讓勞莉人氣爆棚，成為該平台前0.4%的頂尖創作者。勞莉表示，自己雖然讓網友提出投票主題，但還是會拒絕有可能造成他人傷害或讓她陷於危險的提議。

截至目前為止，多虧了網友和粉絲，她和不適合的前任分手、放棄實習職缺、還在有懼高症的狀態下嘗試搭直升機。勞莉說，雖然不知道未來會發生什麼事，但她很開心自己能放手讓網友決定生活大小事。

Instagram 網紅

延伸閱讀

女子萬聖節想嫁給鬼頻受阻：沒有教堂要幫我們辦婚禮

影／如遇飛機失事怎麼求生？前海軍陸戰隊軍人必備「6項救命物品」

6寶媽制定超嚴格家規 被吵煩了就拿出「秘密武器」對付

辣媽爆乳賣二手衣 網友全歪樓：買衣服可以附送妳嗎？

相關新聞

辣媽爆乳賣二手衣 網友全歪樓：買衣服可以附送妳嗎？

國外一名擁有傲人身材的辣媽想要出售衣服，因此將自己試穿的照片放上臉書的Marketplace，性感的身材引來不少遐想，讓男網友暴動留言。

直播新商機？成人網紅讓網友決定生活事 連分手都讓別人決定

法國一名成人網紅為了跟粉絲保持密切互動，決定透過特別的方法來吸引粉絲注意。她讓粉絲決定自己生活中的大小事，就連跟男友分手都是粉絲決定的。

影／避免緝毒行動被察覺 祕魯警方喬裝打扮超級英雄突襲

祕魯國家警察1日發出聲明，宣布一隊喬裝打扮成超級英雄的警員日前出擊，在首都利馬一個危險社區抓到了據稱從事毒品交易的一家大...

俄羅斯情侶鐵軌上活春宮 遭驅趕起身穿衣「讓出鐵軌」

俄羅斯索契報報導，一對情侶竟選擇正中午在鐵軌上做起愛做的事，在被目擊者發現後，當場起身穿衣「讓出鐵軌」。

鬧市中也不怕…無視路人 情侶在餐廳戶外座位區「激情交纏」

追求刺激的脫軌之舉並非所有人都能接受，有國外網友稱在紐約第一大道目睹情侶「恩愛」，並將畫面錄下。影片上傳網路，震驚眾網友，有人便憤怒表示「我為要消毒桌子和座位的服務生感到難過，（這對情侶）真是自私又噁心」。...

女子萬聖節想嫁給鬼頻受阻：沒有教堂要幫我們辦婚禮

英國一名女子和「鬼魂男友」交往一年多，原本打算在今年萬聖節結婚，不過兩人的結婚之路十分坎坷，因為沒有教堂願意幫鬼辦婚禮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。