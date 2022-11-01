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女子萬聖節想嫁給鬼頻受阻：沒有教堂要幫我們辦婚禮
英國一名女子和「鬼魂男友」交往一年多，原本打算在今年萬聖節結婚，不過兩人的結婚之路十分坎坷，因為沒有教堂願意幫鬼辦婚禮。
LAD BIBLE報導，38歲的布洛卡德（Brocarde）是一名詞曲創作者。她在去年於自家「認識」35歲的鬼魂愛德華多（Edwardo）。據布洛卡德表示，某天晚上她在自家睡覺，那天晚上因為風雨交加，所以布洛卡德一直睡不著。結果愛德華多突然出現，並告訴布洛卡德自己來自維多利亞時期，在35歲那年因失足落井死亡。
那天之後，愛德華多就常常出現。兩人逐漸產生感情，進而交往。布洛卡德表示，自己從來沒有真的看到男友，但是他會透過各種方式表達自己的想法和情緒。像是某次布洛卡德要求他出現時，愛德華多就將桌上的蠟燭吹熄，而且布洛卡德怎樣都沒辦法重新把蠟燭點燃。
交往一陣子後，愛德華多向女友求婚。布洛卡德說自己某天在枕頭上發現一枚鑽戒，洗完澡時看到水蒸氣浮現問號。答應求婚後，她便開始努力找結婚場地，不過由於「跟鬼戀愛」實在太有爭議性又違反基督信仰，根本沒有教堂要替他們證婚。她去和牧師洽談時，牧師還說要幫她「驅魔」。除此之外，愛德華多進入教堂以後會感覺不舒服，也成為在教堂辦婚禮的阻礙之一。
布洛卡德說，兩人還是會繼續努力，希望辦一場維多利亞時期風的婚禮。不過她也提到，因為愛德華多的朋友在1875年經營鴉片館，後來下了地獄，所以兩人現在還不知道找誰當伴郎。
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