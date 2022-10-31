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26cm巨屌男入行AV男優拍成人片 更自豪「我睡過1千個女人」

聯合新聞網／ 綜合報導
愛爾蘭男子安迪（Andy Lee）擁有26公分的陰莖，超乎常人的尺寸讓他決定投身AV界，拍成人片賺錢維生。圖擷取自IG
愛爾蘭男子安迪（Andy Lee）擁有26公分的陰莖，超乎常人的尺寸讓他決定投身AV界，拍成人片賺錢維生。圖擷取自IG

「我的大GG是上帝賜予的禮物！」愛爾蘭一名男子安迪（Andy Lee）擁有10.5英吋（約26公分）超乎常人的下體尺寸，他在電視節目上不斷吹噓自己是「千人斬」，更自曝入行成為AV男優的契機。

根據《紐約郵報》報導，今年34歲的安迪在英國電視節目《Channel 4》上吹噓他的陰莖勃起時可達10.5英吋，幾乎是美國男性平均6英吋（約15公分）的2倍，安迪對自己超乎常人的陰莖感到自豪，他甚至在節目中拉開褲擋拉鍊，公開展示自己傲人的部位。

安迪聲稱某天在健身房運動時，有位陌生人稱讚他擁有超大的陰莖，安迪被這位陌生人的話給啟發，決定涉足AV界、拍攝成人片，成為一名AV男優。有趣的是，安迪首先拍了一些「獨自SOLO」（暗指自慰）的影片後，他選擇放棄拍攝成人片並成為了一名水管工人，直到當了一陣子水管工人後，他還是放不下當AV男優的想法，於是成為身兼二職的AV男優。

安迪透露與他合作拍攝成人片的對象不只有女性，更包含了男性，他坦承自己並非同性戀，願意這麼做只是為了「賺錢」。此外，他也透過OnlyFans（是一款訂閱制影音平台，在AV界相當知名）賺取收入，每週可從OnlyFans賺取超過1萬英鎊（約台幣37萬3千6百元）。

在節目中，安迪大肆炫耀自己的長處，並自豪「我睡了超過1000個女人」，他表示許多女性透過TikTok帳號聯繫他，有些人想請他牽線加入AV界，有些人則是想和他發生關係，至今他的TikTok帳號已吸粉超過39.2萬人。

TikTok 陰莖

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