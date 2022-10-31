與8男生下11孩⋯她羞喊想繼續生「湊滿30個」 背後原因曝光被轟爆

她1個女子，竟與8名男子誕下11個孩子，而且還打算繼續生下去，到底有甚麼內情？美國1名女子與8名男子先後誕下11名孩子，而且未有打算封肚收工，反而在網上發表令人驚呆的言論，指自己打算要多生19個孩子，湊夠30人才滿足。而她對與8名男子性交產子的事也毫不避諱，大方談及認為這是一種優勢，原因是與多名男子維持現有關係，可大大降低久孩子失去爸爸的風險。然而她的非一般想法，卻惹來不少網友抨擊。

居於美國田納西州的女子菲爾（Phi），不時在TikTok上分享多子家庭的生活影片。她表示11名孩子，是與8名男子生下的，並且一直與他們維持良好關係，並常笑言在Facebook的Marketplace發文，或是四處張貼廣告來找對象。

菲爾早前在影片解釋這種關係的好處，指「自己如果只生1個小孩，若是爸爸離開或死亡，孩子便會失去父親，但如果我有8個伴侶，即使其中3個離開或死去，我的孩子也有5個爸爸」。且她的目標是多生19個孩子，要做到生30個為止。

菲爾的歪理惹來不少網友批擊，「看在上帝的份上，請停止繁殖吧！」、「我在這裡學到的唯一一件事，就是應該採取避孕措施」、「1次是錯誤，2次是選擇，在之後就是習慣了」、但也有網友看過男方的照片後撐她，「不用感到羞恥，他們都是很棒的對象！」。

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文章授權轉載自《香港01》