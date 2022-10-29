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擁26公分「TOP GUN」！男悲嘆找嘸真愛 女生都只想一夜情試車

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名男子因擁有長達26.67公分的「凶狠武器」，使生活遇到許多挫折。示意圖／Ingimage
英國一名男子因擁有長達26.67公分的「凶狠武器」，使生活遇到許多挫折。示意圖／Ingimage

擁有「迷人武器」是許多男人的夢想，但有時候擁有一把「TOP GUN」反而增添煩惱。英國一名男子的下半身暗藏「凶狠武器」，勃起時更擁有10.5英寸（約26.67公分）的長度，讓他苦惱不已。男子更訴苦，這輩子難尋真愛，因為許多女生看上他都只為了「試車」，一夜激情後就把他拋棄。

根據外國媒體《LADbible》報導，日前，英國一紀錄片《My Massive Cock》訪問到39歲的男子馬特（Matt）。馬特表示，自己從出生以來便「長處過人」，只要興奮起來，生殖器的長度多達26.67公分，但他卻未曾因此感到快樂，甚至被這天生的「TOP GUN」害慘人生。

「天賦異稟的確會引起他人注意，但卻難以發展出感情」，馬特感嘆此生難尋真命天女，而最大的阻礙就是他跨下的「凶狠武器」。認識新對象時，馬特總會陷入兩難，如果主動向女方提起自己的「過人尺寸」，恐會讓人覺得噁心下流，但若不主動告知，有些人可能無法接受，而使感情難以繼續走下去。

馬特也發現，許多女生對他的「凶狠武器」很感興趣，但多數人都只想「試車」，靠一夜情體驗「過人長處」後，便會拍拍屁股走人。在性事方面，馬特還有另一個大麻煩，那就是他很難買到適合自己的保險套，市售的尺寸常有套不進去的問題，讓馬特在與人進行「親密連結」時總困難重重。

對此，醫生建議馬特進行縮小生殖器的手術，更稱「即使只減少了1英寸（約2.54公分），也能大大的改變生活」。然而，考量到手術的相關風險，馬特仍決定先不動刀，繼續與「凶狠武器」共存。

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