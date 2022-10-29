職業病！魚販水族館講解魚價及烹調方法 1張照片網爆笑

這是水族館還是食材庫？新加坡1名爸爸日前帶同2名年幼兒子到當地大型水族館遊玩，當魚販的他「職業病發」，竟點評各式魚類的市價及烹調方法，例如魟魚每公斤市場價格為16新加坡元（約90港元），適合燒烤，短片被放上facebook引來瘋傳熱議。到影片後段這位魚販爸爸連水中的潛水員都不放過，照樣作出「點評」，令網民爆笑，最後男子突然變調，拍了2名兒子的背影，暖爆說陪伴家人一天是「無價」。

外媒報道，新加坡水族館「S.E.A. Aquarium」擁有超過10萬種海洋生物，有40多個棲息區，對普通遊客來說是觀賞動物的好地點。不過，1名潘姓（Pan音譯）魚販眼中卻只看出食物的樣子，他早前和家人到訪時「職業病發」，分享了許多烹調魚類的方法，還列出每個魚類物種的市場價格。

潘男在「Market Fresh」的facebook商店專頁發帖，Market Fresh 是潘男在2017年時有份創立的濕貨市場，笑稱「當魚販遊覽S.E.A.水族館會發生什麼」，並介紹了10多種海洋生物的市場價格超烹飪方法。例如扁扁的魟魚適合用來燒烤，每公斤售價為16新加坡元（約90港元）、花園鰻看起來似泥土中發芽植物，中國人會拿來酒炸及煮湯、水母則適合用來新加坡菜「羅惹（Rojak）」。

潘男又透露兒子的夢想是成為海洋生物學家，但他笑言「保護海洋生物不是魚販的首要任務」，又大讚水族館內的魚「很新鮮」，當中最有價值的，是看起來像「便便」的海參，市場價可達數百元，部分照片底下還有人即時「落單」說要買魚。其中一張海鰻的照片，他寫道誰會想吃，但有網友補充，海鰻市場售價是每公斤22新加坡元（約122港元），通常用來製作鰻魚類菜式及煮湯。

潘男還拍了張館內潛水員的照片，幽默地寫道「不能吃，不值錢」，吸引逾1.2萬人點讚爆笑。不過，最後帖文又再變調，他拍了2名兒子的背影，甜爆「和家人共度一天，無價」。

潘男搞笑地上傳潛水員的照片，形容是無法食用、不值錢，引來網民爆笑狂讚。（「Market Fresh」fb圖片）

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文章授權轉載自《香港01》