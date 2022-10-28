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真人版機器人！美罹癌男突發奇想把義眼改造成「手電筒」

聯合新聞網／ 綜合報導
斯坦利（Brian Stanley）將義眼改造成「手電筒」。圖擷自Brian StanleyIG帳號
斯坦利（Brian Stanley）將義眼改造成「手電筒」。圖擷自Brian StanleyIG帳號

美國南加州一名33歲的男子斯坦利（Brian Stanley）因為罹癌，雖然失去左眼，但卻突發奇想，將自己的義眼改造成「手電筒」，令許多人都直呼「超酷」。

斯坦利就像個活生生的「真人機器人」，雖然不幸罹患視網膜母細胞瘤、失去左眼，需要配帶義眼生活，但本身就身為工程師的他，把左眼義眼改造成手電筒後，在社群媒體Instagram上傳一段，用義眼手電筒照亮漆黑房間的影片因而走紅，他還笑稱「很適合在黑暗中閱讀！」此外，電池也不會變熱、續航力大約20個小時，更喜歡將它稱為「鈦骷髏燈」（Titanium Skull Lamp）。

據外媒報導，斯坦利已經使用這種特別的義眼手電筒2年了，並澄清這樣並沒有任何壞處，甚至還嘗試發明不同顏色的瞳孔或造型，如他去年為萬聖節製作了南瓜燈樣式的義眼等。

許多網友紛紛在IG下留言驚呼，「太酷了吧」、「已經超出我的理解了」、「如果我失去眼睛也要這樣」、「終結者爸爸」、「升級版的人類」。

美國 罹癌

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