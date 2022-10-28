人妻提早下班返家 進廚房驚見「老公跟妹妹裸體激戰」

被另一半劈腿或外遇是相當令人無法接受的背叛，若對象還是自己的親友，那更令人感到窒息。一名外國網友近日返家時，發現與自己相依為命的妹妹竟與丈夫在廚房內「裸體激戰」，讓她非常崩潰。

一名網友在外國論壇reddit發文表示「我在廚房看到裸體的老公跟妹妹」，她表示，近日她提早下班返家，在家門口發現妹妹的車輛，本以為只是來送食物，想不到一進廚房，竟發現她的老公與妹妹「雙雙裸體」。

該網友表示，她一看到這一幕便立刻上車離開現場，她不知道該怎麼辦，只好一直不斷的開車，直到找到一家可以入住的酒店，才先封鎖兩人。她崩潰表示，「我的妹妹是我唯一的家人，我的丈夫是我的另一半，我生命中最重要的兩個人毀了一切，我不想面對這個」。

有網友建議她「留下證據」以利離婚，有人留言「不要封鎖他們，讓他們的電話轉到語音信箱，這樣你可以透過錄音留下證據，你可能需要這類型的離婚證明」。

還有網友留言「開設個人銀行帳戶」、「先保護好自己」、「如果您的個人帳戶與您與他共享的帳戶相關聯，請確保將其分開並轉移資金」、「我希望你有辦法安全地結束這段婚姻，快逃跑，不要回頭」。