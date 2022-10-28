極恐怖！行李箱驚藏全裸女屍 私處受傷疑遭性虐待 警揭更心寒真相

印度發生行李篋藏屍案！哈里亞納邦古爾岡（Gurgaon）路邊近日被發現有1個古怪行李篋，打開驚揭藏有1具蜷曲的全裸女屍，現場影片曝光後引起關注。警方事後調查發現，是丈夫勒死妻子後棄屍，而且死者身體多處包括下體都有受虐痕迹，顯示死前曾受到性虐待。

綜合外地媒體報道，事發本月17日，印度古爾岡街頭有1個神秘深色行李篋橫亙路邊，有人好奇打開後驚見竟藏有1具蜷曲的全裸女屍，狀況極度恐怖，而且死者身體多處包括下體都有受虐瘀傷的痕迹，顯示死前曾受到性虐待。現場影片在網絡廣傳，備受網民注視。

警方調查後揭發更心寒內情，竟是狠夫殺妻案件。據報道，死者為普里楊卡（Priyanka），被丈夫庫許瓦哈（Rahul Kushwaha）勒死並塞進行李篋帶到約30公里外的草叢棄屍。

庫許瓦哈被捕後承認殺妻，供稱妻子經常要求買奢侈品送她，導致他經濟壓力過大無法負擔，2人因此常起衝突；至本月16日晚上，夫妻再度口角，妻子摑了他一巴掌，他一氣之下就把妻子勒死，事後把妻子的遺體塞入行李箱再棄置。

驗屍報告指女死者全身多處有損傷，連私處都有被虐痕跡，顯示她死前曾受到性虐待。警方調查後更發現，死者的右臂一片皮膚被割走，相信該處是有胎記或紋身，相信兇徒殺人後故意割走該處皮膚，以圖令屍體難以被確認身份，目前庫許瓦哈涉嫌殺妻仍被扣查。

警方調查後揭發更心寒內情，竟是狠夫殺妻案件。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》