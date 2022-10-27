快訊

超越藍綠？苗栗派系恩怨大過政黨 黃派分裂引爆大亂鬥

愛是平等：古巴與墨西哥為何能通過同婚合法？

「地方選舉勝負已定」許信良：反對民進黨抗中保台險招

美國翁打獵誤闖300公斤巨熊窩 開槍廝殺意外射傷自己

香港01／ 夏洛特
弗朗西斯為了自衛，他朝着灰熊連開數槍，沒想到其中1發子彈意外擊中了自己的腿部。圖／Ingimage、KSL News
弗朗西斯為了自衛，他朝着灰熊連開數槍，沒想到其中1發子彈意外擊中了自己的腿部。圖／Ingimage、KSL News

美國懷明俄州發生了灰熊襲擊事件，65歲男子弗朗西斯（Lee Francis）帶同40歲兒子到鋸齒山脈（Sawtooth Mountains）的岩溪地區狩獵麋鹿，期間被一隻灰熊攻擊。弗朗西斯開槍擊退灰熊時，誤傷自己，需要由直升機送院治療小腿的槍傷。弗朗西斯隨後被送往猶他大學醫院（University of Utah Hospital）接受治療，目前已出院。

灰熊示意圖。圖／Ingimage
灰熊示意圖。圖／Ingimage

綜合外媒報導，事發於21日，灰熊撲向弗朗西斯後，他掏出手槍發射，打算擊退灰熊，沒想到其中一發子彈意外擊中了自己的腿部。灰熊受驚離去，而弗朗西斯就流血倒地，他的兒子慌忙將他放置於騾上，載到醫療直升機可以降落的區域。

作為一名熱衷於打獵的人，弗朗西斯表示曾遇到野熊多次，然而他當日一時不慎，未有察覺已經走到了灰熊的巢穴範圍，直至1頭約2.4公尺高、重約300公斤的巨熊從3公尺開外衝向他，他才驚覺遇險，「我一直在這些大熊身邊，但當牠們追捕你時，情況就完全不同了」。

他猜想灰熊是在保衛熊窩才會發起攻擊，為了自衛，他朝着灰熊連開數槍，「我拔出手槍，然後熊就朝我飛撲過來」。弗朗西斯表示，灰熊當時在他的上方，「我把腳抬起來抵住牠的頭，防止牠抓住我，（我）只是防禦性地朝我腿的方向開了一槍」。灰熊受驚逃去，但弗朗西斯沒想到這發子彈竟會射中自己的腿，鮮血汨汨流出，兒子見狀即時上前救援及用衛星電話呼救，「他讓我騎在騾子上，我們嘗試逃出生天」。

弗朗西斯為了自衛，他朝着灰熊連開數槍，沒想到其中1發子彈意外擊中了自己的腿部。圖／KSL News
弗朗西斯為了自衛，他朝着灰熊連開數槍，沒想到其中1發子彈意外擊中了自己的腿部。圖／KSL News

弗朗西斯於醫院治療小腿的槍傷，並已於24日晚上出院，然而他表示這次的經歷將永遠影響他將來的狩獵之旅，「下次我在山上時，可能會做一兩次噩夢」。薩布萊特縣（Sublette）治安官辦公室表示，野生動物官員仍在努力尋找這隻灰熊的蹤影。

延伸閱讀：

女子聲稱自衛 錯把哈士奇看成野狼獵殺剝皮 發文炫耀遭網民聲討

行刑？打獵公司老闆專帶客獵殺野生動物 遭行刑式射殺原因成謎

文章授權轉載自《香港01》

槍擊 美國 巨熊

延伸閱讀

夫妻買景觀房「富士山近在眼前」 一年後長出這棟全毀了

車主自製標語「沒有中柱不用代立」 停車立不立中柱網戰翻

190公分高男子被盤查秀狐耳證件照 員警卻怒罵「別騙人了」

新手爸憂「身份證英文字母」選錯影響寶寶一生 網一面倒喊：選這才重要！

相關新聞

菲律賓「防作弊之帽」：創意或教育失敗的正反辯論

「戴上帽子防作弊，是創意的展現，還是教育體制的失敗？」菲律賓黎牙實比市（Legazpi）的比科爾大學（Bicol University）近日舉行考試，一位機械工程教授為了防止學生作弊，要求學生戴上安全帽或帽子。結果學生們卻「發揮創意」，以各種方式自製「防作弊裝置」前來應考，在教室裡意外形成一片萬聖節式考試情景，在社群引發熱烈討論。然而當外界聚焦在「創意防作弊裝置」之時，背後值得探討的問題或許也是：為什麼需要防止學生作弊？

狗「叼人頭」到處晃影片瘋傳 警方證實黑幫斬首

墨西哥薩卡特卡斯州近期傳出分屍案，有民眾目睹流浪狗晚間在街上遊蕩時，叼著一顆人頭四處走動，該影片也被分享至網路瘋傳，引起轟動。事後，當地警方獲報證實，死者死於本月26日，該命案與黑幫、販毒集團有關。

印度12歲女童遭性侵流血倒臥草地伸手待救 民眾圍觀拍照卻不施援

印度北方邦一名12歲女童10月23日遭受性侵，當地流傳影片顯示，她身上帶血倒臥草地，一群男子圍觀拍照卻沒有施予援手。有當地記者發文批評這是「社會之死」。警方稱，在25日就性侵事件立案。

極恐怖！行李箱驚藏女裸屍　私處受傷疑遭性虐待　警揭更心寒真相

印度發生行李篋藏屍案！哈里亞納邦古爾岡（Gurgaon）路邊近日被發現有1個古怪行李篋，打開驚揭藏有1具蜷曲的全裸女屍，現場影片曝光後引起關注。警方事後調查發現，是丈夫勒死妻子後棄屍，而且死者身體多處包括下體都有受虐痕迹，顯示死前曾受到性虐待。

人妻提早下班返家 進廚房驚見「老公跟妹妹裸體激戰」

被另一半劈腿或外遇是相當令人無法接受的背叛，若對象還是自己的親友，那更令人感到窒息。一名外國網友近日返家時，發現與自己相依為命的妹妹竟與丈夫在廚房內「裸體激戰」，讓她非常崩潰。

為裝飾萬聖節買恐怖殭屍公仔 她開箱傻眼：這是要嚇誰？

萬聖節將至，國外網友紛紛祭出各種創意，要把自己的家裝飾得越古怪越恐怖越好。英國一名女子日前就在網路上搜尋，想要訂購等身大小的殭屍公仔，為家中增添氣氛，沒想到收到物品開箱以後卻超級傻眼，因為這個公仔就跟打火機差不多大，誰也嚇不到。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。