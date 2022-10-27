美國翁打獵誤闖300公斤巨熊窩 開槍廝殺意外射傷自己

美國懷明俄州發生了灰熊襲擊事件，65歲男子弗朗西斯（Lee Francis）帶同40歲兒子到鋸齒山脈（Sawtooth Mountains）的岩溪地區狩獵麋鹿，期間被一隻灰熊攻擊。弗朗西斯開槍擊退灰熊時，誤傷自己，需要由直升機送院治療小腿的槍傷。弗朗西斯隨後被送往猶他大學醫院（University of Utah Hospital）接受治療，目前已出院。

灰熊示意圖。圖／Ingimage

綜合外媒報導，事發於21日，灰熊撲向弗朗西斯後，他掏出手槍發射，打算擊退灰熊，沒想到其中一發子彈意外擊中了自己的腿部。灰熊受驚離去，而弗朗西斯就流血倒地，他的兒子慌忙將他放置於騾上，載到醫療直升機可以降落的區域。

作為一名熱衷於打獵的人，弗朗西斯表示曾遇到野熊多次，然而他當日一時不慎，未有察覺已經走到了灰熊的巢穴範圍，直至1頭約2.4公尺高、重約300公斤的巨熊從3公尺開外衝向他，他才驚覺遇險，「我一直在這些大熊身邊，但當牠們追捕你時，情況就完全不同了」。

他猜想灰熊是在保衛熊窩才會發起攻擊，為了自衛，他朝着灰熊連開數槍，「我拔出手槍，然後熊就朝我飛撲過來」。弗朗西斯表示，灰熊當時在他的上方，「我把腳抬起來抵住牠的頭，防止牠抓住我，（我）只是防禦性地朝我腿的方向開了一槍」。灰熊受驚逃去，但弗朗西斯沒想到這發子彈竟會射中自己的腿，鮮血汨汨流出，兒子見狀即時上前救援及用衛星電話呼救，「他讓我騎在騾子上，我們嘗試逃出生天」。

弗朗西斯為了自衛，他朝着灰熊連開數槍，沒想到其中1發子彈意外擊中了自己的腿部。圖／KSL News

弗朗西斯於醫院治療小腿的槍傷，並已於24日晚上出院，然而他表示這次的經歷將永遠影響他將來的狩獵之旅，「下次我在山上時，可能會做一兩次噩夢」。薩布萊特縣（Sublette）治安官辦公室表示，野生動物官員仍在努力尋找這隻灰熊的蹤影。

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文章授權轉載自《香港01》