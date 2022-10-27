Google地圖驚見外星人？「它」坐後座大眼凝視嚇歪網
世界上真有外星人嗎？一名網友近日使用Google街景時，意外發現一輛行駛的車子後座上，竟然出現面貌超詭異生物，讓該名網友嚇得詢問「誰可以告訴我後座坐的是什麼？」，第一眼讓他覺得根本是「外星人」。
根據《鏡報》報導，一名45歲網友克里斯托（Crystal Patterson）近日為了要查詢「車庫拍賣（garage sale）」的位置時，意外發現一輛汽車，而汽車駕駛穿著無袖上衣，讓他一瞬間以為對方全裸，所以好奇的繼續往後看，沒想到竟看見後座有一個詭異生物。
克里斯托表示，自己覺得汽車後座有一張陰森的臉正凝視著他，從照片來看，這個物體看起來確實有類似人形的身體，但與人類的臉完全不同，而它擁有巨大的白色眼睛，與電影中常看到的外星生物如出一徹。
這畫面讓克里斯托嚇得詢問「誰可以告訴我後座坐的是什麼？」，他也表示第一時間自己想到的就是「外星人」。
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