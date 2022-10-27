女子驚見「墓碑食譜」試做成品 一吃驚呆：好吃得要命！

美國一名女子意外在某位陌生人的墓碑上發現餅乾食譜，好奇不已的她嘗試按照食譜製作，結果成品出奇美味，令她忍不住讚嘆「好吃得要命！」於是她開始四處搜集墓碑上的食譜並進行製作，她將過程拍成影片分享後也受到熱烈迴響。

據外媒報導，美國一名33歲女子格蘭特（Rosie Grant），早前就讀馬里蘭大學（University of Maryland）的圖書館及資訊科學研究所期間，曾到華府特區的國會公墓檔案館（Congressional Cemetery）實習，並在教授的建議下，創建了一個名為「幽靈檔案」（Ghostly Archive）的TikTok帳號，用於記錄自己的實習生活。

期間，格蘭特意外發現一女子的墓碑上刻有一份「擠花果醬餅乾（spritz cookie）」食譜，上頭只列了7種成分，且沒有說明烤箱溫度和時間，她卻因此萌生了用墓碑食譜製作餅乾的念頭，令她驚喜的是，按照食譜試做的餅乾出奇地好吃。

後來格蘭特在TikTok上有關墓碑食譜的影片大獲好評，第一支影片就累積130萬次觀看。她坦言，過去對於烘焙相當陌生，所以她將大部分時間都花在試錯和學習上，「人們推薦了不同的餅乾製作方法，所以我閱讀所有評論，了解如何正確製作餅乾，並一次又一次地嘗試」。且格蘭特發現，在墓碑上刻食譜的現象並不少見，她又陸續在猶他州（State of Utah）發現了刻有軟糖配方的墓碑，在以色列一婦女的墓碑上找到堅果卷的食譜，

經由格蘭特的分享，不少網友開始和她討論烘焙技術或是已故親人的生活，她認為透過這些食譜，能夠更全面地緬懷逝去的親人，「當你吃著奶奶特製的蛋糕或餅乾之類的東西時，你會感覺與她的聯繫更加緊密了。」迄今她已經嘗試過12到13種食譜，後續她也計畫盡可能挖掘並記錄更多墓碑食譜。