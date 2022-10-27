快訊

超越藍綠？苗栗派系恩怨大過政黨 黃派分裂引爆大亂鬥

愛是平等：古巴與墨西哥為何能通過同婚合法？

「地方選舉勝負已定」許信良：反對民進黨抗中保台險招

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女子驚見「墓碑食譜」試做成品 一吃驚呆：好吃得要命！

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名33歲女子格蘭特（Rosie Grant）經常在TikTok上分享她發現的「墓碑食譜」，將製作過程拍成影片後更受到廣大迴響。 圖擷自TODAY
美國一名33歲女子格蘭特（Rosie Grant）經常在TikTok上分享她發現的「墓碑食譜」，將製作過程拍成影片後更受到廣大迴響。 圖擷自TODAY

美國一名女子意外在某位陌生人的墓碑上發現餅乾食譜，好奇不已的她嘗試按照食譜製作，結果成品出奇美味，令她忍不住讚嘆「好吃得要命！」於是她開始四處搜集墓碑上的食譜並進行製作，她將過程拍成影片分享後也受到熱烈迴響。

據外媒報導，美國一名33歲女子格蘭特（Rosie Grant），早前就讀馬里蘭大學（University of Maryland）的圖書館及資訊科學研究所期間，曾到華府特區的國會公墓檔案館（Congressional Cemetery）實習，並在教授的建議下，創建了一個名為「幽靈檔案」（Ghostly Archive）的TikTok帳號，用於記錄自己的實習生活。

期間，格蘭特意外發現一女子的墓碑上刻有一份「擠花果醬餅乾（spritz cookie）」食譜，上頭只列了7種成分，且沒有說明烤箱溫度和時間，她卻因此萌生了用墓碑食譜製作餅乾的念頭，令她驚喜的是，按照食譜試做的餅乾出奇地好吃。

後來格蘭特在TikTok上有關墓碑食譜的影片大獲好評，第一支影片就累積130萬次觀看。她坦言，過去對於烘焙相當陌生，所以她將大部分時間都花在試錯和學習上，「人們推薦了不同的餅乾製作方法，所以我閱讀所有評論，了解如何正確製作餅乾，並一次又一次地嘗試」。且格蘭特發現，在墓碑上刻食譜的現象並不少見，她又陸續在猶他州（State of Utah）發現了刻有軟糖配方的墓碑，在以色列一婦女的墓碑上找到堅果卷的食譜，

經由格蘭特的分享，不少網友開始和她討論烘焙技術或是已故親人的生活，她認為透過這些食譜，能夠更全面地緬懷逝去的親人，「當你吃著奶奶特製的蛋糕或餅乾之類的東西時，你會感覺與她的聯繫更加緊密了。」迄今她已經嘗試過12到13種食譜，後續她也計畫盡可能挖掘並記錄更多墓碑食譜。

墓碑 食譜 美國 TikTok

延伸閱讀

21歲男因罹癌冷凍精子 26年後靠它奇蹟生子

「釣魚、吸奶、吃海鮮」 泰國商家祭出全裸辣妹陪釣魚

選美皇后搶后冠 親友氣不過大打出手現場亂成一團

為裝飾萬聖節買恐怖殭屍公仔 她開箱傻眼：這是要嚇誰？

相關新聞

菲律賓「防作弊之帽」：創意或教育失敗的正反辯論

「戴上帽子防作弊，是創意的展現，還是教育體制的失敗？」菲律賓黎牙實比市（Legazpi）的比科爾大學（Bicol University）近日舉行考試，一位機械工程教授為了防止學生作弊，要求學生戴上安全帽或帽子。結果學生們卻「發揮創意」，以各種方式自製「防作弊裝置」前來應考，在教室裡意外形成一片萬聖節式考試情景，在社群引發熱烈討論。然而當外界聚焦在「創意防作弊裝置」之時，背後值得探討的問題或許也是：為什麼需要防止學生作弊？

狗「叼人頭」到處晃影片瘋傳 警方證實黑幫斬首

墨西哥薩卡特卡斯州近期傳出分屍案，有民眾目睹流浪狗晚間在街上遊蕩時，叼著一顆人頭四處走動，該影片也被分享至網路瘋傳，引起轟動。事後，當地警方獲報證實，死者死於本月26日，該命案與黑幫、販毒集團有關。

印度12歲女童遭性侵流血倒臥草地伸手待救 民眾圍觀拍照卻不施援

印度北方邦一名12歲女童10月23日遭受性侵，當地流傳影片顯示，她身上帶血倒臥草地，一群男子圍觀拍照卻沒有施予援手。有當地記者發文批評這是「社會之死」。警方稱，在25日就性侵事件立案。

極恐怖！行李箱驚藏女裸屍　私處受傷疑遭性虐待　警揭更心寒真相

印度發生行李篋藏屍案！哈里亞納邦古爾岡（Gurgaon）路邊近日被發現有1個古怪行李篋，打開驚揭藏有1具蜷曲的全裸女屍，現場影片曝光後引起關注。警方事後調查發現，是丈夫勒死妻子後棄屍，而且死者身體多處包括下體都有受虐痕迹，顯示死前曾受到性虐待。

人妻提早下班返家 進廚房驚見「老公跟妹妹裸體激戰」

被另一半劈腿或外遇是相當令人無法接受的背叛，若對象還是自己的親友，那更令人感到窒息。一名外國網友近日返家時，發現與自己相依為命的妹妹竟與丈夫在廚房內「裸體激戰」，讓她非常崩潰。

為裝飾萬聖節買恐怖殭屍公仔 她開箱傻眼：這是要嚇誰？

萬聖節將至，國外網友紛紛祭出各種創意，要把自己的家裝飾得越古怪越恐怖越好。英國一名女子日前就在網路上搜尋，想要訂購等身大小的殭屍公仔，為家中增添氣氛，沒想到收到物品開箱以後卻超級傻眼，因為這個公仔就跟打火機差不多大，誰也嚇不到。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。