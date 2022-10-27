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「殭屍版安潔莉娜裘莉」出獄 清秀素顏首度曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
吉斯凡入獄前常在IG上分享自己「殭屍版安潔莉娜裘莉」的樣貌。圖擷自Instagram
吉斯凡入獄前常在IG上分享自己「殭屍版安潔莉娜裘莉」的樣貌。圖擷自Instagram

曾經引發軒然大波的「殭屍版安潔莉娜裘莉」，之前常將自己乾癟無神的殭屍模樣上傳到社群媒體。不過由於聲名大噪，引來政府關注，在2019年以褻瀆、腐化年輕人等原因被捕。日前她終於獲釋出獄，也首次公開自己的真實樣貌，清秀的外表令人眼目一新。

據《鏡報》（Mirror）報導， 21歲的吉斯凡（Fatemeh Khishvand）來自伊朗，過去她常在社群媒體上分享自己把扮成安潔莉娜裘莉的樣子，不過是面容憔悴的「殭屍版」。她在被捕之前紅及一時，IG最高曾擁有48.6萬名粉絲，不過沒想到卻引發政府不滿。

外媒報導指出，當年德黑蘭的伊斯蘭指導法院以褻瀆、腐化年輕人、對伊朗伊斯蘭共和國不敬、煽動暴力和透過不當手段獲利等罪名指控她，並求處十年有期徒刑，於是吉斯凡在2019年10月鋃鐺入獄。

出獄後吉斯凡首度公開亮相，大方秀出自己清秀的素顏。圖擷自YouTube
出獄後吉斯凡首度公開亮相，大方秀出自己清秀的素顏。圖擷自YouTube

吉斯凡入獄期間不斷提出上訴要求獲釋，她的律師主張吉斯凡年紀尚輕，且有過精神病史，不該被判刑十年。她本人也在同年因染上新冠病毒，要求獲釋就醫，但最後仍繼續服刑。

近期吉斯凡終於獲釋，她接受電視採訪大方展現自己的真實樣貌，不但雙頰沒有凹陷，氣色看起來也很好。她表示，自己是靠修圖才做出圖片上的妝容，不過未來不會再經營社群媒體，就連手機上都沒有IG軟體了。

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