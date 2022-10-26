3歲女童遊動物園伸手入欄 被熊硬生生拉斷右臂 網民鬧爆父母疏忽
伊拉克日前發生了1宗駭人聽聞的動物園意外，1名3歲女童跟隨父母遊園其間，把手伸進養熊的圍欄中，被熊硬生生扯下整條右臂。事件曝光後，許多民眾都斥責女童父母疏忽大意，認為他們有責任照顧好年幼的孩子，卻未有盡責。
綜合外媒報道，事發於本月18日，伊拉克庫爾德斯坦（Kurdistan）蘇萊曼尼亞市（Sulaymaniyah），1名3歲女童在父母陪同下前往當地一所動物園，其間她把手臂伸進圈養熊的圍欄中，隨後便被熊扯下整條右臂。由於當時園區內有不少遊客，很多人都目睹了這驚悚血腥的一幕。女童被緊急送醫救治，而園區就暫時關閉。
從照片可見，女童躺在醫院的床上，斷臂處被包裹着層層紗布，白色的上衣沾染了不少鮮血，狀甚可憐。據當地媒體報道，女童沒有生命危險，成功存活下來。
事件在網上曝光後，女童的父母受到嚴厲批評，不少網民都指責他們疏忽大意，他們認為女童正是天真好奇的年紀，會對圍欄內的動物產生好奇，而父母有責任教導並保護幼兒，「父母在哪？」、「這種情況不應該發生，完全是可以避免的」；亦有人認為園區也需承擔責任，「沒有員工在場嗎？」、「怎麼會這麼輕易能把手伸進去，太危險了！」
目前，當局已下令徹查事件，而動物園需要在調查期間暫時關閉，又要求園區加強安全措施。至於女童的康復進度，就暫未有公佈。
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文章授權轉載自《香港01》
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