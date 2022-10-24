大量安妮亞現身街頭撿垃圾 本尊揭曉網笑慘：安妮亞不喜歡！
日本人氣動畫「間諜家家酒（SPY×FAMILY）」深受大小朋友喜愛，角色安妮亞更是憑藉呆萌、反差的形象掀起一陣模仿風潮，近日就有網友拍到一大群安妮亞在日本新宿的街頭出沒，一查才知原來是當地牛郎店舉辦的公益活動，且這些安妮亞的扮演者也全是牛郎，畫面曝光掀起網友熱議。
有網友在Twitter上分享了驚人照片，畫面中有一大群身穿校服、戴上粉色假髮的安妮亞湧現街頭，他們手持鐵夾和垃圾袋，正低頭撿拾路上垃圾，原來這是日本新宿歌舞伎町牛郎店在10月22日晚間舉辦的公益活動，他們本就會定期上街清掃街道，而這次選擇裝扮成安妮亞一角，出發前還有成員興奮發文，「從現在開始，40位安妮亞要去歌舞伎町打掃衛生了」。
網友們對此舉表示讚許，「我快笑慘」、「這麼可愛果然是男孩子」、「該走一躺新宿」、「想現場看下，一定很震撼」、「不錯啊，好事一件，台灣的酒店妹、牛郎們也該學學日本的這些，做點公益活動」、「安妮亞賽高」。
還有網友發現扮演安妮亞的牛郎中有許多粗壯的猛男，於是紛紛模仿起安妮亞的口頭禪打趣說道，「安妮亞不喜歡這個…」、「安妮亞不喜歡」。
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