她天生有雙子宮、雙陰道 流產4次後生出膚色不同雙胞胎

英國1名女子被醫生告知她天生擁有2個子宮，因為子宮較小，早產風險較高。在流產4次後，她又再次懷孕，而且是雙胞胎，但令人震驚的是，她的雙胞胎各自在不同子宮中生長，而且膚色完全不同，連醫生都嘖嘖稱奇，因為發生這種事情的機率是5000萬分之一。

綜合外媒報導，英國1名25歲的單親媽媽白金漢（Jade Buckingham）是3孩之母，她的1對雙胞胎現年4歲，「當我們外出時，人們看到都不相信她們是雙胞胎」，原因是她們是異卵雙胞胎，而且膚色不同。姐姐拉奈（Lanaé）膚色和髮色較深，妹妹拉維爾（Lavell）膚色和髮色較淺，因為她們各自遺傳了不同膚色的基因。然而這並非她們唯一的罕見之處，她們不但是異卵雙胞胎，更是在不同的子宮中生長，因為白金漢擁有雙子宮，而醫生指雙子宮懷雙胞胎的機率是5000萬分之一。

8年前，白金漢才17歲，已經流產了數次。在第4次流產後，她不得不到諾丁漢大學醫院（Nottingham University Hospital）接受擴張及刮宮手術。2014年2月的手術中，醫生發現原來白金漢患有雙子宮畸形（Uterus didelphys），她擁有2個陰道及2個子宮，各子宮連接著各自的輸卵管，因而可以同時釋放卵子。而頻繁流產是其中1個明顯迹象，伴隨性交疼痛、月經量多、早產等可能。醫生告知白金漢，她與一般擁有正常子宮的女性懷孕機會相若，然而因為子宮較小，限制了胎兒發育，因此胎兒很難足月，會有早產風險。

白金漢一直想當一個母親，聽聞自己患有雙子宮畸形後十分失落，「我以為自己永遠不會成為母親」。她稱當時其42歲的媽媽希娜得知後，曾表示如有需要可以做她的代理孕母，但她「真的很想體驗懷孕」。

令她驚喜若狂的是，檢查1年後她再次懷孕，而這次她順利在2016年2月誕下了長子開羅（Cairo）。這是她第一次做母親，她也以為會是最後一次，沒想到19個月後她又再次懷孕，但這次，她卻惶恐不安，因為懷孕3個月後的產檢顯示她懷了雙胞胎，而且是每個子宮各有一個，於是她必須每2周掃描一次，以監測雙胞胎發育情況，「當時我很擔心，因為我的病情和我之前經歷過多次的流產」。可惜在懷孕22周後，醫生告訴她雙胞胎的其中一個已經停止生長，並要她抉擇，一是選擇提早生產，但醫生警告說2個胎兒都可能不能存活；二是選擇繼續懷孕，但胎兒亦有機會死亡。

白金漢最終選擇拼下去，繼續懷孕。3個月後，2018年4月29日，白金漢早產，她的雙胞胎提早了6周出生，萬幸的是她們都很健康。姐姐拉奈於下午4點44分出生，出生時只有3磅10盎司，妹妹拉維爾於1分鐘後出生，重5磅2盎司。剛出生的新生兒看起來並沒有什麼不同，但在數個月後，膚色差異就開始顯露。而現在這對4歲的雙胞胎，因為五官已經長開，加上膚色的不同，看起來就更一樣了。

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文章授權轉載自《香港01》