變態！OL染性病源頭竟是公司水？針孔鏡頭驚揭清潔工內幕

在公司或辦公室飲水都要小心，否則可能染上不治之症！美國德州1名54歲女子突然染上無藥可醫的性病，懷疑是辦公室出問題，於是放置了隱藏式針孔相機監視，沒想到卻發現了噁心真相──竟然有患性病的清潔工，把陰莖塞入女子飲用的水壺。目前男子被控「猥褻」及「以致命武器作出嚴重傷害」罪。

綜合外媒報導，該54歲女子已婚育有2名女兒，她8月時已發覺辦公室的員工飲水機有難聞怪味，於是轉為只飲用自己水壺的水，但至9月其水壺的水亦有怪異尿味，懷疑被污染。

為了查出真相，女子在辦公室於是放置了隱藏式針孔相機監視，沒想到揭發50歲清潔工迪亞茲（Lucio Diaz）竟然把陽具塞進其水壺，「基本上是在沖洗他的陰莖」。迪亞茲的舉動為女子帶來更震撼噩耗，由於迪亞茲本身是性病患者，女子檢查後也證實染上性病，「他給了我一個終身存在的性病。沒有什麼能改變它，也沒有什麼能讓我好轉。我一輩子都要小心注意」。

據報女子向大樓管理公司舉報，但對方竟然沒即時解僱迪亞茲，仍讓他繼續工作，有關安排令女子非常不滿，其委託的律師指，「他們（管理公司）有責任保護租戶，但是完全沒有履行這些責任」。管理公司則發聲明解釋，知悉事件後已與警察部門合作，警方建議他們不要打草驚蛇，以便拘捕迪亞茲。女子沒想到自己帶水壺上班也會出事。

目前迪亞茲因涉嫌「猥褻」及「以致命武器作出嚴重傷害」被捕。調查人員表示，可能有更多人受到感染，迪亞茲或會面臨更多指控，同時迪亞茲的移民身份是否合法也存疑。受害女子直言，「我希望他為對我所做的一切付出代價，然後被驅逐出境」。

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文章授權轉載自《香港01》