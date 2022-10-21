5歲兒畫「6人全家福」讓4口之家媽嚇壞 事後竟神奇迎來雙胞胎

國外一位作家日前在社群媒體上分享，兒子某天突然畫了一幅全家福給她，但畫面中卻多了兩個人。

據《鏡報》（Mirror）報導，近期有網友在推特上發文，表示自己的女兒在5歲時突然跟媽媽說自己曾經結過婚，甚至清楚地說出丈夫的名字叫做布萊德（Brad Huffington）。爸媽問她後來發生什麼事了，女孩說：「他遇上海難了」。這名網友將這段經歷po上網，詢問其他網友：「孩子對你說過最怪的話是什麼？」結果引來更多令人驚奇的故事。

作家瑞貝卡·伍爾芙（Rebecca Woolf）便在下方留言表示，之前兒子畫了一幅畫，說是全家福。不過畫作中除了用藍色原子筆畫下爸爸和媽媽和另外兩個孩子之外，上方還用紅筆畫了兩個小人。令人驚訝的是，後來瑞貝卡真的發現自己懷孕了，一年後生下一對雙胞胎。

有網友看了直說：「太誇張了！」，也有網友說：「你兒子是不是看見雙胞胎的靈魂了？」其他網友也紛紛留下自己的特別經歷。有網友就說，她4歲的兒子某天突然給她一顆氣球，跟她說：「妳懷孕的時候可以留著這顆氣球」。這名網友很驚訝的問兒子：「我什麼時候會懷孕？」兒子回答5天，接著就跑到其他地方去玩了。沒想到三天後，女子一測真的懷孕了。這名網友說，她和丈夫已經努力了三年，流產三次，實在沒想到兒子能「預言」她會懷孕。