餵奶時一陣劇痛 辣媽一看傻眼：乳頭被咬下來了

新手媽媽育兒不輕鬆，如果餵奶粉，得要半夜起來泡奶，要親餵則可能「受傷」。國外一名女子日前就在社群媒體上分享自身慘痛的經驗，在餵奶時乳頭被孩子「咬斷」了。

據《鏡報》（Mirror）報導，國外一名女子布魯克（Brooke）日前在TikTok上傳影片大聊媽媽經。她在影片中提到自己剛生完寶寶，為了寶寶健康，希望能夠讓他喝母奶。布魯克說，寶寶的體重穩定增加，她一開始覺得哺乳過程滿順利的。

不過前陣子她發現自己的乳頭底部顏色變深，尖端卻是白色的樣子，她感覺乳頭血管好像阻塞了，但還是繼續哺乳。沒想到某天寶寶在吸奶時突然嗆到，她趕緊查看，發現乳頭斷了含在寶寶嘴裡。

當下布魯克簡直亂了手腳，她趕緊把掉下的乳頭拿出來，用OK繃先貼著。當時她媽媽和姊姊也在旁邊，幾人趕緊打電話詢問護理師該如何處理。護理師表示如果該組織還有血流，就有可能把乳頭接回。不過由於護理師當時要她之後回診再處理，因此布魯克就只是把乳頭用OK繃貼回去。

布魯克說後來掉下來的部位有長出一點肉，現在功能也都正常，不過這次經歷讓她嚇得花容失色，在影片中直說：「我再也不敢餵母乳了」。影片引來不少網友留言，有網友就說自己現在也在餵母乳，看完這部影片讓她餵奶時都怕怕的。不過更令人驚訝的是，竟然有網友興奮地留言要布魯克把掉下的乳頭賣給她，也讓其他網友跌破眼鏡。