做這件事恐害員工丟飯碗！迪士尼員工籲遊客「拍攝禮儀」

迪士尼樂園是世界知名的遊樂園景點，每年都有絡繹不絕的觀光客造訪。近來社群平台興起，迪士尼樂園也成為許多網友、網紅拍攝影片的目標之一。然而近來一位迪士尼的員工，卻表示部分拍攝行為，其實很容易造成工作人員的困擾，希望能盡量避免。

根據日本媒體「FRONTROW」報導，一位在佛羅里達州奧蘭多迪士尼工作的抖音網友「kalainthekingdom」近來分享，表示她有次在「魔幻王國」當服務員，一如既往帶著客人搭乘設施。此時有位非常興奮的女遊客，對於她的服務感到相當滿意，於是就順手掏出一些現金，當作是給她的小費。

然而按照規定，這位網友所站的職位上，是不能夠收取任何小費的。但不只女遊客的舉動過於突然，讓她很難當面拒絕，同時又有其他遊客正在使用手機錄影，等於讓這位員工違規收取小費的事情被錄下來，成為不當行為的鐵證，若是被告發，飯碗恐怕岌岌可危。

網友指出，向這樣的拍攝動作，通常都沒有得到當事者的許可。然而許多網友拍攝的影片，都有可能造成員工與公司間的糾紛，因此她希望盡量能夠避免，或者拍攝時別拍到員工的臉。她認為，自己是抱持著敬業的態度在服務遊客，同時也希望客人能夠尊重她們這些工作人員，不要做出會讓她們感到困擾的事情。