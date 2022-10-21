快訊

九合一抽籤出爐！六都市長候選人號次總整理 口號手勢超有梗

知名女演奏家遭瘋傳裸照 恐怖前男友下場慘了！

暖心麥當勞 客製餐點趕上小朋友告別式 父致謝：完成心願

烏干達男子車禍頭部受傷入院手術 腹部離奇多一傷口指醫院偷腎 真相大反轉

香港01／ 撰文：李納德
烏干達男子車禍入院，額頭做手術後腹部亦出現一個傷口，即懷疑自己被偷腎。（NTVUganda新聞截圖）
烏干達男子車禍入院，額頭做手術後腹部亦出現一個傷口，即懷疑自己被偷腎。（NTVUganda新聞截圖）

車禍後頭部做手術卻腹部有傷口，還發現少了1個腎？烏干達有小販早前騎電單車出車禍，頭部受傷昏迷入院，醒來卻發現腹部左側位置有道疤痕，懷疑被人切去腎臟。小販指醫生當時解釋腹部傷口是要取組織來修補額頭傷口，但他事後自行到另一醫院檢查，發現真的少了1個腎。警方調查下出現大反轉，小販進行電腦斷層掃描檢查（CT掃描）後，發現他「天生只有1個腎」，惟小販對報告存疑，烏干達醫學委員會已介入事件。

外媒報道，烏干達男子卡班達（Muhammad Kabanda）來自首都坎帕拉郊區的甘谷村（Gangu），是名市場小販。9月尾他騎「Boda bodas 」電單車（東非經常見的出租電單車）時發生車禍，他頭部受傷昏迷送往「Old Kampala醫院」，但他醒來時，腹部左側位置出現一道疤痕，懷疑被人切去腎臟。他隨後到另一醫院檢查，發現真的少了1個腎，即聯絡當地傳媒及報警，指控院方未經他同意就非法切除他的左腎。

卡班達告訴當地傳媒，他清醒後發現除了前額，腹部亦有切口且包上繃帶，對方解釋是要取出一些組織來修補頭部傷口，當時他已覺得疑惑。警方建議他到坎帕拉醫學影像中心（Kampala Imaging Centre）進行CT掃描。

警方發言人恩南加（Fred Enanga）指，相關報告之後轉交警方衛生服務主管拜魯杭加（Moses Byaruhanga），15日向卡班達及其家人解釋結果，報告證實卡班達是「天生只有右腎」，患了 「腎缺失／腎發育不全」（Renal Agenesis），而卡班達的腎臟比一般人更大，並有多個腎動脈，正常每個腎狀只有1條腎動脈。

傷口位置剛好在沒有腎臟的一側，相信只是巧合，外科醫生手術中要使用身體組織、脂肪時，會從患者身上抽取，具相容性身體不會排斥，亦不會割到內臟那麼深。而病人身上的切口很小，只有約10厘米，不可能取出腎臟。當地傳媒引述醫學影像中心放射科專家Kiguli Malwadde報告，只有一個腎的小孩一樣能健康及正常成長，只需要持續觀察單一腎臟的健康。

不過，卡達班對他天生只有單腎的說法存疑。烏干達醫學委員會已聯絡卡班達，邀請他檢查，會進行獨立調查。

當地有腎臟專家指，現時外科醫生多數用腹腔鏡來檢查腎臟，毋須在皮膚上開出大切口，過程中甚至不會留疤。雖然也可通過開刀從前方接近腎臟，會產生類似卡班達身上的疤痕，但切除腎臟再作儲存所需技術很先進，烏干達並沒有，摘取後不可能存放超過24小時。一般進行類似手術的國家，都會讓病人待在另一房間，等器官捐贈者割出器官後即時移植。

烏干達男子車禍入院，額頭做手術後腹部亦出現一個傷口，即懷疑自己被偷腎。（NTVUganda新聞截圖）
烏干達男子車禍入院，額頭做手術後腹部亦出現一個傷口，即懷疑自己被偷腎。（NTVUganda新聞截圖）

延伸閱讀：

驚！女子生腎石入院　醫生驚揭天生4個腎+4條輸尿管　個個有腎石

感動！暖男助洗腎婆婆　月搬33箱洗腎水上8層樓梯　百人響應幫手

文章授權轉載自《香港01》

烏干達 手術 車禍 單車

相關新聞

烏干達男子車禍頭部受傷入院手術 腹部離奇多一傷口指醫院偷腎 真相大反轉

車禍後頭部做手術卻腹部有傷口，還發現少了1個腎？烏干達有小販早前騎電單車出車禍，頭部受傷昏迷入院，醒來卻發現腹部左側位置有道疤痕，懷疑被人切去腎臟。小販指醫生當時解釋腹部傷口是要取組織來修補額頭傷口，但他事後自行到另一醫院檢查，發現真的少了1個腎。

倫常悲劇！姐弟爭車上座位吵架 18歲姐姐竟擲飛刀怒殺弟弟被捕

爭位事件常有發生，沒想到竟有人因此動殺機！馬來西亞新山市一名18歲少女與16歲分弟弟因爭車上座位吵架，不服氣的少女返家後竟把利刀擲向弟弟，導致弟弟被刺傷重不治。目前少女因涉嫌謀殺罪被捕。

狠母割喉虐殺5歲女兒 被捕動機極心寒 女兒死前1句哀求超心酸

美國德州發生駭人聽聞的母親殘殺女兒案件，1名37歲母親不理會女兒哀求「我很乖」，用刀割其喉嚨；見女兒未斷氣，竟再用垃圾膠袋套頭令女兒窒息，再勒住約45分鐘，最終女童送醫搶救後不治。審訊時母親承認殺人罪，形容女兒是「邪惡化身」，不想再和她打交道，原因令人心寒。

捉姦片瘋傳！出軌夫用性感女做「肉盾」 遭妻抓回暴打

盡心盡力建設家庭，卻換來丈夫召妓出軌背叛，妻子當然心碎了。外國有人妻平日節衣縮食持家有道，惟近日發現丈夫形迹可疑，於是偷偷跟蹤對方，迎來的卻是崩潰真相 ── 丈夫竟然花約300令吉（約500港元）到廉價酒店召妓。妻子當場怒火爆發暴打丈夫及妓女，其間丈夫更想趁人妻盯上陌生女子期間逃跑，但最終被抓回，更遭一輪連環腿「招呼」。相關影片引來網民熱議，不少人讚妻子做得好，「打得爽快！」、「賤男必須懲戒！」，但也有人認為無論如何都不應使用暴力。

遛狗發現奇怪手提箱 女子打開一看超害羞：全是「姊夫」

英國一名女子日前出門遛狗時在地上發現一個手提箱，箱子打開後裡面竟然裝滿「姊夫」，讓她大吃一驚。

19歲少年愛上56歲阿嬤 大秀恩愛照「想讓她過得幸福」

一份真心的愛情，有時甚至可以跨越年齡的差距。近來在泰國就出現一對情侶，男方雖然只是19歲的少年，但另一半卻是已經高齡56歲的女性，雙方相差整整37歲。如此差異之大的「老少配」，也引起了媒體的關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。