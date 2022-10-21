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倫常悲劇！姐弟爭車上座位吵架 18歲姐姐竟擲飛刀怒殺弟弟被捕
爭位事件常有發生，沒想到竟有人因此動殺機！馬來西亞新山市一名18歲少女與16歲分弟弟因爭車上座位吵架，不服氣的少女返家後竟把利刀擲向弟弟，導致弟弟被刺傷重不治。目前少女因涉嫌謀殺罪被捕。
綜合外媒報道，事發周三（10月19日）下午， 馬來西亞新山市一名18歲少女和16歲弟弟放學後登上母親車輛，卻因爭奪座位吵架。回到家裏，少女不甘被弟弟嘲笑，氣上心頭，竟把利刀丟向弟弟；至同日下午2時30分，弟弟因傷重死亡。
少女事後因涉嫌謀殺罪被捕。據報道，少女承認把利刀丟向弟弟，警方未有透露利刀刺中死者哪個部位。
事件引來網民熱議，不少人認為無論如何都不應動刀，以免錯手醸成悲劇，「相煎何太急！將是終身的內疚」、「不滿弟弟可以打兩下或者理論，怎麼也不能動刀呀。以後自己怎麼生活下去，父母要怎樣面對女孩」、「家長沒有及時教導，不應該為座位而爭吵。弟弟也不該嘲笑姐姐」、「無言」、「痛苦的是父母」。
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