快訊

一直看智慧手錶太分心？三星傳推「智慧戒指」模樣曝光、能做這些事

台北市長選舉歷來抽籤人數最多的一次！陳時中12、蔣萬安6、黃珊珊8

台中市長選舉 盧秀燕3號、蔡其昌2號、陳美妃1號

狠母割喉虐殺5歲女兒 被捕動機極心寒 女兒死前1句哀求超心酸

香港01／ 撰文：布萊恩
美國德州37歲母親梅麗莎涉嫌謀殺自己女兒。（網上圖片）
美國德州37歲母親梅麗莎涉嫌謀殺自己女兒。（網上圖片）

美國德州發生駭人聽聞的母親殘殺女兒案件，1名37歲母親不理會女兒哀求「我很乖」，用刀割其喉嚨；見女兒未斷氣，竟再用垃圾膠袋套頭令女兒窒息，再勒住約45分鐘，最終女童送醫搶救後不治。審訊時母親承認殺人罪，形容女兒是「邪惡化身」，不想再和她打交道，原因令人心寒。

綜合外媒報道，事發上周日（10月16日），美國德州37歲母親梅麗莎（Melissa Towne）把5歲女兒尼科爾（Nichole）帶到一處樹林，批評女兒很邪惡，不想再與她打交道。

梅麗莎又命令女兒跪低，同時從袋裏取出一把刀。女兒看到此幕大驚，哀求說自己一直很乖，但梅麗莎未有心軟，用刀狠狠割了女兒喉嚨；見女兒未斷氣，梅麗莎更用垃圾膠袋套頭令女兒窒息，再勒住她約45分鐘。

梅麗莎之後帶女兒到醫院急症室，告訴醫護人員其女兒「受傷」了。最終數分鐘後醫生宣告女童死亡，但認為事件有可疑，警方其後亦介入調查，終揭發母親殘殺女兒的恐怖案情。

梅麗莎被控謀殺罪，法官把其保釋金定為1500萬美元（約台幣4.8億元）。據報梅麗莎承認了殺人罪，檢察官和辯方都表示，須確定梅麗莎犯案時是否精神錯亂。

延伸閱讀：

組屋倫常慘案｜19歲兒砍斃赤膊父　死狀恐怖　女兒揭更心寒內情

倫常慘案│狠父欲把4子女逐一掟落江釀2死　行兇動機惹網民公憤

文章授權轉載自《香港01》

美國 德州 殺人 醫護人員

延伸閱讀

台中滷肉飯命案殺人罪起訴5人 主嫌仍在逃通緝中

日本AV女優赴香港賣淫！接客1次2.8萬遭「大幅剝削」 傳有蒼井空師妹

涉殺馬籍女大生殺人罪聲押 凶嫌10年前被控撞人肇逃辯「沒感覺」

洩露大陸尖端武器 央視披露間諜離境時被捕畫面

相關新聞

倫常悲劇！姐弟爭車上座位吵架 18歲姐姐竟擲飛刀怒殺弟弟被捕

爭位事件常有發生，沒想到竟有人因此動殺機！馬來西亞新山市一名18歲少女與16歲分弟弟因爭車上座位吵架，不服氣的少女返家後竟把利刀擲向弟弟，導致弟弟被刺傷重不治。目前少女因涉嫌謀殺罪被捕。

狠母割喉虐殺5歲女兒 被捕動機極心寒 女兒死前1句哀求超心酸

美國德州發生駭人聽聞的母親殘殺女兒案件，1名37歲母親不理會女兒哀求「我很乖」，用刀割其喉嚨；見女兒未斷氣，竟再用垃圾膠袋套頭令女兒窒息，再勒住約45分鐘，最終女童送醫搶救後不治。審訊時母親承認殺人罪，形容女兒是「邪惡化身」，不想再和她打交道，原因令人心寒。

捉姦片瘋傳！出軌夫用性感女做「肉盾」 遭妻抓回暴打

盡心盡力建設家庭，卻換來丈夫召妓出軌背叛，妻子當然心碎了。外國有人妻平日節衣縮食持家有道，惟近日發現丈夫形迹可疑，於是偷偷跟蹤對方，迎來的卻是崩潰真相 ── 丈夫竟然花約300令吉（約500港元）到廉價酒店召妓。妻子當場怒火爆發暴打丈夫及妓女，其間丈夫更想趁人妻盯上陌生女子期間逃跑，但最終被抓回，更遭一輪連環腿「招呼」。相關影片引來網民熱議，不少人讚妻子做得好，「打得爽快！」、「賤男必須懲戒！」，但也有人認為無論如何都不應使用暴力。

遛狗發現奇怪手提箱 女子打開一看超害羞：全是「姊夫」

英國一名女子日前出門遛狗時在地上發現一個手提箱，箱子打開後裡面竟然裝滿「姊夫」，讓她大吃一驚。

19歲少年愛上56歲阿嬤 大秀恩愛照「想讓她過得幸福」

一份真心的愛情，有時甚至可以跨越年齡的差距。近來在泰國就出現一對情侶，男方雖然只是19歲的少年，但另一半卻是已經高齡56歲的女性，雙方相差整整37歲。如此差異之大的「老少配」，也引起了媒體的關注。

飛機上有蛇！美國聯合航班「不速之客」引發乘客驚慌

近日聯合航空（United Airlines）一班從佛羅里達州飛往紐澤西州的航班降落時，飛機上意外出現一條「活生生的蛇」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。