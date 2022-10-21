狠母割喉虐殺5歲女兒 被捕動機極心寒 女兒死前1句哀求超心酸
美國德州發生駭人聽聞的母親殘殺女兒案件，1名37歲母親不理會女兒哀求「我很乖」，用刀割其喉嚨；見女兒未斷氣，竟再用垃圾膠袋套頭令女兒窒息，再勒住約45分鐘，最終女童送醫搶救後不治。審訊時母親承認殺人罪，形容女兒是「邪惡化身」，不想再和她打交道，原因令人心寒。
綜合外媒報道，事發上周日（10月16日），美國德州37歲母親梅麗莎（Melissa Towne）把5歲女兒尼科爾（Nichole）帶到一處樹林，批評女兒很邪惡，不想再與她打交道。
梅麗莎又命令女兒跪低，同時從袋裏取出一把刀。女兒看到此幕大驚，哀求說自己一直很乖，但梅麗莎未有心軟，用刀狠狠割了女兒喉嚨；見女兒未斷氣，梅麗莎更用垃圾膠袋套頭令女兒窒息，再勒住她約45分鐘。
梅麗莎之後帶女兒到醫院急症室，告訴醫護人員其女兒「受傷」了。最終數分鐘後醫生宣告女童死亡，但認為事件有可疑，警方其後亦介入調查，終揭發母親殘殺女兒的恐怖案情。
梅麗莎被控謀殺罪，法官把其保釋金定為1500萬美元（約台幣4.8億元）。據報梅麗莎承認了殺人罪，檢察官和辯方都表示，須確定梅麗莎犯案時是否精神錯亂。
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文章授權轉載自《香港01》
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