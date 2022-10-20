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19歲少年愛上56歲阿嬤 大秀恩愛照「想讓她過得幸福」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位泰國19歲少年愛上56歲鄰居女性。圖擷自Mirror
一位泰國19歲少年愛上56歲鄰居女性。圖擷自Mirror

一份真心的愛情，有時甚至可以跨越年齡的差距。近來在泰國就出現一對情侶，男方雖然只是19歲的少年，但另一半卻是已經高齡56歲的女性，雙方相差整整37歲。如此差異之大的「老少配」，也引起了媒體的關注。

根據日本媒體「Techinsight」報導，住在泰國東北部沙功那空府的19歲少年伍提查（Wuthichai Chantaraj），十歲時在鄰居賈恩拉（Janla Namuangrak）的拜託下，開始定期到她家幫忙打掃整理、倒垃圾等等。

現年56歲的賈恩拉，過去雖然結過婚，但約在20年前已經離婚，有三位30多歲的兒女，也已經有了孫子。兩年前，伍提查逐漸被賈恩拉勤奮、誠實的人格所吸引，心理萌生了「想讓這個人過得幸福」的想法。於是他開始和賈恩拉交往、約會，起先都還瞞著周邊的親朋好友，但在一陣子之後，兩人已經敢於公開牽手、親吻，伍提查也大方地將兩人的親密照放在社群網站上。

伍提查表示，自己相當尊敬賈恩拉，未來也打算跟她結婚互伴終身。賈恩拉則說，當她知道伍提查居然愛上自己時，確實嚇了一大跳，自己的兒女也相當震驚。不過只要跟伍提查在一起，就能感覺到自己變得年輕許多。她稱伍提查是「她永遠的超級英雄」，和他在一起能夠感到幸福，才是最重要的。

泰國 情侶 結婚

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