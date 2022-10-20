遛狗發現奇怪手提箱 女子打開一看超害羞：全是「姊夫」

英國一名女子日前出門遛狗時在地上發現一個手提箱，箱子打開後裡面竟然裝滿「姊夫」，讓她大吃一驚。

據Dorset Live報導，住在英格蘭多塞特郡（Dorset）的荷莉（Holly Adam）日前帶狗出門散步，發現路邊地上放著手提箱。當時狗狗對箱子非常好奇，不停嗅聞，因此荷莉決定打開箱子查看。

想不到箱子裡面裝滿了各種假陽具，讓荷莉驚詫不已。荷莉的朋友沙迪亞（Shadiya Zeinab）受訪時表示，當時荷莉立刻拍照跟她分享，告訴她是遛狗時在卡文迪什廣場（Round Cavendish Place）找到的。沙迪亞說當地本來就滿常有人亂丟垃圾，但從來沒看過有人直接把整箱「姊夫」放在路邊。她也提到，裡面的情趣用品很多，總價值應該有500英鎊（約台幣18000元）。

沙迪亞將照片分享上社群媒體，希望能夠物歸原主。她在標題寫道：「有人弄丟工具箱嗎？如果是你的，可以去卡文迪什廣場廣場找」。這篇發文讓不少網友留言標記自己的朋友，故意揶揄是對方掉了「姊夫」。

不過在這之前英國也有一名女子曾在遛狗時撿到「姊夫」。44歲女子克萊兒（Claire Robson）某天帶著愛犬在泰恩河（River Tyne）沿岸散步，狗狗到處嗅聞探險，結果從附近的樹叢中叼出一支黑色的假陽具。當時她的狗狗還以為自己撿到玩具，開心的向主人「獻寶」，甚至不肯鬆口。最後克萊兒花了一番功夫，才把它從狗狗口中拿走。