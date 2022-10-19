影／老少配先生常被誤認成爺爺 28歲嫩妻大讚夫：像匹種馬

來自美國的萊拉與大自己25歲的布魯斯一見鐘情，很快陷入熱戀，雖然一起外出時常被認為是祖孫，但萊拉不介意，更大讚布魯斯年紀雖大，但體能相當好。

根據《鏡報》報導，現年28歲的萊拉形容自己跟布魯斯初次見面時，兩人像是著火一樣愛上對方，且很快在一起變得形影不離。萊拉表示布魯斯經濟穩定，最重要的是他風趣且腳踏實地，對萊拉而言，布魯斯是一位「真正的紳士」。

去年10月兩人第一次相遇，雖然兩人住在車程需要3小時的距離，也阻擋不了彼此想進一步發展關係的慾望，4個月後他們一起買了房子，更在7月火速結婚。婚後，萊拉大讚布魯斯的好體能「像匹種馬一樣」，並提到若不看他的臉，她會以為布魯斯是21歲，而不是53歲。

儘管這段感情並不被看好，不少網友攻擊萊拉是拜金女，看上布魯斯成功的企業，而收到許多妒忌的訊息。但萊拉對兩人堅定關係有信心，更鼓勵談老少配戀情的人，不要擔心他人看法，她說：「你無法取悅所有人，也不應該試圖這麼做。」