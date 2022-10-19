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她住Airbnb見書架藏神秘機關 推開意外發現別有洞天

聯合新聞網／ 綜合報導
英國兩名年輕女性入住威爾斯的一間Airbnb，意外發現屋內的天外天，分享到TikTok也讓許多網友驚呼不可思議。圖擷自Daily Mail
英國兩名年輕女性入住威爾斯的一間Airbnb，意外發現屋內的天外天，分享到TikTok也讓許多網友驚呼不可思議。圖擷自Daily Mail

世界各地的Airbnb往往是許多觀光客的選擇，不僅可以入住不同設計風格的房子，也能體驗當地人生活。英國兩名年輕女性入住威爾斯的一間Airbnb，意外發現屋內的天外天，分享到TikTok也讓許多網友驚呼不可思議。

根據《每日郵報》報導，格蕾絲與朋友露露前往英國威爾斯旅行，並入住當地的Airbnb，退房當天意外在屋內發現一扇神秘門，打開後裡面藏著一個巨大的房間。

格蕾絲和露露發現客廳書架邊緣有著奇怪鏈條，在旁邊鑽研許久後發現書架可以推開。圖擷自Daily Mail
格蕾絲和露露發現客廳書架邊緣有著奇怪鏈條，在旁邊鑽研許久後發現書架可以推開。圖擷自Daily Mail

當天他們原本已經準備要離開這間古色古香的小屋時，格蕾絲和露露發現客廳書架邊緣有著奇怪鏈條，在旁邊鑽研許久後發現書架可以推開，看到露出一小截樓梯，走入一看竟然有一個寬敞的休息室與遊戲室，裡面放置一架鋼琴與另一間秘密臥室。

格蕾絲與露露將這段驚奇發現錄下並分享到TikTok，他們也提到在Airbnb網頁上並沒有實際提到這處空間，僅含糊介紹是一個穀倉帶過，令他們意外的是沒想到房間會這麼大，且備有沙發、桌上足球遊戲台與鋼琴。

看到露出一小截樓梯，走入一看竟然有一個寬敞的休息室與遊戲室。圖擷自Daily Mail
看到露出一小截樓梯，走入一看竟然有一個寬敞的休息室與遊戲室。圖擷自Daily Mail

這項發現讓格蕾絲與露露表示，當時他們是一時興起訂房，並沒有仔細查看，但他們在這棟小屋裡度過了最美好的時光。

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