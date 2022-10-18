快訊

父子海釣遭40噸「正獵食」巨鯨噴出海面 超近距離驚悚直擊片曝光

影／抹助曬劑怕弄髒家具 她坐在購物袋上結果GG了

聯合新聞網／ 綜合報導
女子為了不弄髒飯店家具坐在購物袋上，沒想到圖案卻印在臀部上。圖擷自TikTok
女子為了不弄髒飯店家具坐在購物袋上，沒想到圖案卻印在臀部上。圖擷自TikTok

澳洲一名女子為了到海邊玩塗助曬劑，因為怕沾到飯店的家具於是只好隨手拿購物袋坐在上面，沒想到當她起身一看，卻發現屁股印上了超市的商標。

據《鏡報》（Mirror）報導，澳洲一名女子艾美（Amy）日前在TikTok上分享，自己到邦迪海灘度假，原本想要在去海邊之前塗助曬劑，讓自己擁有小麥色的肌膚，沒想到最後卻發生悲劇。

@amy_baby92

The definition of a cheap ass. ....

♬ Sunrise - Official Sound Studio

艾美在影片中表示，因為住的飯店裡所有家具都是白色，她擔心助曬劑還沒有乾會弄髒房間裡的家具，所以一直不敢坐下。後來她為了能夠坐下休息一下，用超市的購物袋先墊在椅子上才坐下，結果起身以後卻發現購物袋的圖案褪色，讓她的臀部印上超市的商標。

她在影片最後秀出自己的臀部，無奈的在影片說明寫下「你知道發生什麼事了吧……」，讓不少網友笑翻留言。有網友就說：「這是我今天看過最棒的TikTok影片」、「謝謝你，我笑得肚子好痛」、「妳這是免費幫超市打廣告」。幸好後來艾美把助曬劑洗掉後，臀部的商標印痕也跟著洗掉了。

延伸閱讀

影／送舊愛上紅毯 男爆料曾和新娘交往反被誇「最佳伴郎」

女遊日本卻因喝咖啡進加護病房 返愛爾蘭代價大

阿嬤吃婚禮蛋糕當場昏倒 醫師一驗嚇壞：加了大麻

包包飄出「惡臭味」全機作噁 美航班迫降乘客急送醫

相關新聞

影／送舊愛上紅毯 男爆料曾和新娘交往反被誇「最佳伴郎」

國外新人在舉辦婚禮時，都會邀請最好的朋友或兄弟當伴郎，並請對方在婚禮上致詞祝福新人。日前一對新人在結婚時，就邀請到好朋友當伴郎致詞，沒想到伴郎竟然自己爆料當年曾和新娘「約會」交往，讓現場氣氛瞬間超微妙。不過幸好他幽默的說法不但沒有惹怒新郎，還為全場帶來不少笑聲。

飯店房務員偷翻旅客行李看錢包！筆電鏡頭感應動作 意外拍下罪證

酒店從業員必須誠實及保障客人隱私，不可亂動私人物品，惟墨西哥1名旅客卻拍下酒店房務員一連串離譜行為。該旅客透過手提電腦的鏡頭，拍得酒店職員進入房間後執房的情況...

影／抹助曬劑怕弄髒家具 她坐在購物袋上結果GG了

澳洲一名女子為了到海邊玩塗助曬劑，因為怕沾到飯店的家具於是只好隨手拿購物袋坐在上面，沒想到當她起身一看，卻發現屁股印上了超市的商標。

英男約不到牙醫診所 10年來都靠自己徒手拔牙

英國男子大衛因為無法約到牙醫，15年來都自己拔牙，過程讓人膽戰心驚，但大衛卻相當稀鬆平常的形容這一切，語氣中卻透露出無法看牙的無奈。

找嘸停車位…本田剷上賓士車頭「疊疊樂」 照片瘋傳嚇壞網友

停車場無位就自己「疊」個位？日前有2張照片在網絡上瘋傳，只見某停車場內，1輛灰黑色的本田打橫「停泊」在1輛白色賓士房車的車頭蓋上，而賓士房車車身有損毀。這樣驚奇的停車方式震驚了網友，不少人都表示難以理解，「全平路都可以咁剷上去」、「唔係好明點做到」，有網友就嘲笑「好似打機咁」、「似足一級方程式賽車」、「香港又有車神」。然而經記者查證，事件並非於本港發生，而是在澳洲赫斯特維爾（Hurstville）的西田購物中心（Westfield）停車場。

對高潮過敏 27歲男和女友愛愛就打噴嚏、長蕁麻疹

國外一名男子患有罕見疾病，會在射精時過敏，出現感冒症狀，令他既痛苦又害怕，根本不敢和女友發生關係。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。